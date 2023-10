Poco a poco todos estamos comenzando a utilizar herramientas de inteligencia artificial (IA) para resolver tareas de nuestro día a día. Desde consultas sobre algún tema en particular, hasta traducción de textos completos, pasando por la revisión ortográfica de documentos y la generación de imágenes a partir de una entrada de texto, la IA se ha convertido en nuestro asistente permanente.

Sin embargo, cuando se hace evidente que alguien la utiliza (sobre todo en el campo creativo) nos parece divertido señalarlo y evidenciarlo. Eso es justo lo que le ha sucedido al cartel de la segunda temporada de Loki, la serie producida por la plataforma de streaming, Disney +.

Una usuaria de X llamada Katria posteó la imagen del póster de la serie en el que se puede apreciar el rostro de Loki (interpretado por el actor Tom Hiddleston) rodeado por un camino flotante en espiral sobre el que corren diversos personajes.

La usuaria, una defensora de la creación de arte y diseño sin ayuda de la IA, explicó: "Terriblemente decepcionado de que estén utilizando imágenes generadas por inteligencia artificial para promocionar a Loki".

Luego revela el elemento del cartel que evidencia que fue creado utilizando alguna herramienta de inteligencia artificial generativa: en el fondo de la imagen se puede apreciar la carátula de un reloj antiguo con números romanos. La usuaria compartió la imagen de stock que fue utilizada en la composición y que forma parte de la biblioteca de imágenes de Shutterstock.

