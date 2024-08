El golpe fue certero. Bastaron 45 segundos de combate para que la boxeadora argelina, Imane Khelif, derrotara a la italiana, Angela Carini en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En ese momento la verdadera lucha de Khelif comenzó. Porque el mundo y las redes sociales se volcaron en críticas y enfados, al asegurar que la joven de 25 años en realidad era hombre y que su participación en la rama femenil (categoría de 66 kilogramos) era injusta.

Aunque Imane Khelif nació siendo mujer (y el Comité Olímpico Internacional avaló en repetidas ocasiones su elegibilidad para competir en la categoría femenil), el año pasado la boxeadora fue descalificada, junto con la pugilista coreana, Lin Tu-ting, de un Campeonato Mundial debido a los resultados de análisis realizados durante la competencia.

A pesar de que en su momento la Asociación Internacional de Boxeo no dio explicaciones claras, las teorías y conclusiones pulularon en las redes sociales: se habló de los altos niveles de testosterona producidos por el cuerpo de Kehlif, de las ventajas que eso le daba al boxear y se llegó a afirmar, incluso, que ella no era una mujer.

En una entrevista durante la Olimpiada, Kehlif afirmó que la mejor respuesta que podía dar a la crítica y cometarios de los que había sido víctima, era ganar la medalla de oro. Algo que finalmente hizo.

En su momento, la deportista declaró a AP: "Esto tiene efectos, efectos masivos. Puede destruir a las personas, puede matar sus pensamientos, espíritu y mente. Y puede dividir a las personas. Por eso, les pido que se abstengan de acosar."

Pero el acoso siguió.

Algunas de las figuras que participaron en el asedio en contra de Imane Kehlif fueron la escritora J.K. Rowling, el empresario Elon Musk y el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump.

Los nombres de las tres figuras aparecen en la demanda que la boxeadora presentó ante la autoridad francesa. Según Variety el Centro Nacional para la Lucha del Odio en Línea recibió el documento el pasado 13 de agosto y realizará "una investigación sobre los cargos de acoso cibernético por motivos de género, insulto público por motivos de género, incitación pública a la discriminación e insulto público por motivos de origen".

Aunque la demanda fue interpuesta en contra de X, es decir, en contra de personas desconocidas, en el documento se hace mención específica de J.K. Rowling, Elon Musk y Donald Trump, entre otros.

En un post que llegó a más de 14 millones de usuarios, la creadora de Harry Potter publicó una imagen de Khelif y la acusó de haber sido hombre alguna vez: "¿Podría alguna imagen resumir mejor nuestro nuevo movimiento de derechos masculinos? La sonrisa burlona de un hombre que sabe que está protegido por un establecimiento deportivo misógino, disfrutando del sufrimiento de una mujer a la que acaba de golpear en la cabeza y cuyas aspiraciones de vida acaba de destrozar".

Could any picture sum up our new men's rights movement better? The smirk of a male who's knows he's protected by a misogynist sporting establishment enjoying the distress of a woman he's just punched in the head, and whose life's ambition he's just shattered. #Paris2024 pic.twitter.com/Q5SbKiksXQ