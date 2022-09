Instagram hace pruebas para devolverle al usuario el control de lo que ve en su feed

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Cuando hace unas semanas Instagram liberó una actualización para presentar en el feed de los usuarios una sección con recomendaciones de otras cuentas en formato vertical de pantalla completa, ardió Troya. Diversos usuarios, incluyendo a celebridades como Kylie Jenner y Kim Kardashian, levantaron la voz para demostrar su descontento. La queja era que la red social se parecía cada vez más a TikTok y pedían a Mark Zuckerberg y a Meta que les dejara disfrutar de las fotos de sus amigos en paz, sin recibir recomendaciones de contenido de cuentas que jamás pidieron ver.

d3sign | Getty Images

En ese momento Adam Mosseri dio marcha atrás a la actualización, aunque advirtió que Instagram iba a seguir evolucionando "porque el mundo está cambiando rápidamente y tenemos que cambiar con él". La evolución en este caso podría venir acompañada de herramientas que le otorguen mayor control al usuario en torno a lo que desea ver en su muro.

El día de hoy Meta anunció por medio de su página oficial de noticias que empezará a probar dos nuevas funcionalidades para ayudarle al usuario a definir y ajustar su experiencia en Instagram.

La primera es la opción de marcar múltiples posts con la etiqueta "No me interesa" para que dejen de aparecer en el feed del usuario y no reciba contenido similar de ahí en adelante.

La segunda funcionalidad permitirá al usuario ordenarle a la red social que oculte posts que estén relacionados con ciertas palabras, hashtags, términos y emojis en el caption. Esto puede resultar útil para aquellos que alguna vez se mostraron interesados en contenidos de una categoría y siguen recibiendo ese tipo de recomendaciones, aunque hayan evolucionado sus intereses.

Una de las razones detrás del crecimiento que ha tenido TikTok es su algoritmo para mostrar a los usuarios contenido que les pueda interesar, aunque no sigan una cuenta. Las demás redes sociales, sobre todo las de Meta, han tratado de emular dicho algoritmo, pero en el acto de hacerlo han vulnerado un poco la relación con usuarios a los que les gusta (¡y utilizan!) la red social tal cual está.

Estas nuevas funcionalidades pretenden devolverle al usuario la sensación de control, pero dejando un espacio para la experimentación y evolución de las plataformas.