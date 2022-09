Instagram trabaja en un filtro para evitar que los usuarios reciban desnudos vía mensajes directos

Las redes sociales se han convertido en uno de los principales medios que utilizamos para comunicarnos. Cada día nos informamos, intercambiamos ideas, chateamos y nos emocionamos con lo que vemos publicado en estas plataformas que llegaron para cambiar al mundo para siempre.

A veces también recibimos contenido no deseado, sobre todo a través los mensajes directos. A veces dicho contenido es agresivo y en muchas ocasiones incluye fotografías de desnudos. A esta práctica se le llama cyberflashing y representa un problema en el mundo digital. Según un estudio realizado en Inglaterra en 2021, tres de cada cuatro mujeres entre los 11 y los 18 años que utilizan redes sociales, han recibido este tipo de material sin solicitarlo.

Finalmente, Instagram está tomando medidas para proteger a los usuarios de recibir este tipo de material.

A principios de esta semana el investigador y experto en redes sociales, Alessandro Paluzzi, publicó un post en su cuenta de Twitter con una imagen de cómo lucirán los controles en la pantalla del usuario: "#Instagram está trabajando en la protección contra desnudos para chats. La tecnología en tu dispositivo cubre fotos que pueden contener desnudos en los chats. Instagram NO PUEDE acceder a las fotos".

Posteriormente el sitio The Verge confirmó que la red social pondrá a disposición de los usuarios un panel de control para filtrar el tipo de contenido permitido en los mensajes directos. El filtro trabajará de modo similar que la funcionalidad Hidden Words (Palabras ocultas) que esconde los mensajes que contengan lenguaje ofensivo.

El artículo explica que, según Meta y por cuestiones de privacidad del usuario, Instagram no podrá ver en ningún momento los mensajes de los usuarios, ni compartirlos con terceros.

#Instagram is working on nudity protection for chats



ℹ️ Technology on your device covers photos that may contain nudity in chats. Instagram CAN'T access photos. pic.twitter.com/iA4wO89DFd