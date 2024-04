Jeff Bezos, el fundador de Amazon y uno de los principales impulsores del activismo climático global, anunció a través del blog del Fondo Bezos para la Tierra (Bezos Earth Fund) una iniciativa enfocada en combatir el cambio climático y la pérdida de la naturaleza con ayuda de la inteligencia artificial (IA).

El segundo hombre más rico del mundo, según el índice de billonarios de Bloomberg, se comprometió a donar hasta $100 millones de dólares para apoyar el Gran Desafío de la Inteligencia Artificial para el Clima y la Naturaleza, un programa que busca fusionar la tecnología de IA con soluciones ambientales.

Desde la creación del Fondo Bezos para la Tierra, que ha visto contribuciones del empresario que ascienden a $10,000 millones de dólares, Bezos ha reiterado su compromiso con la mitigación de los efectos del cambio climático.

En esta ocasión, se busca que la IA pueda ofrecer nuevas herramientas para abordar problemas como el calentamiento global y la conservación de la biodiversidad.

"Reuniendo a mentes brillantes de distintos campos, quizás podamos inventar nuevas formas de avanzar", señaló Jeff Bezos.

Según PR Newswire, la iniciativa está compuesta por dos fases.

La primera otorgará hasta 30 entregas de recursos a proyectos prometedores de IA que se enfoquen en áreas como la conservación de la biodiversidad y la optimización de redes eléctricas.

En la segunda fase, los proyectos más exitosos podrán solicitar apoyos adicionales de hasta $2 millones de dólares para desarrollar sus soluciones a mayor escala.

