Hasta hace poco tiempo casi nadie conocía la red social Parler, sin embargo, en enero de 2021 tomó relevancia, pues se convirtió en el refugio digital de Donald Trump luego de que fuera vetado por diferentes plataformas sociales, como Facebook, Instagram y Twitter.

Pese a lo anterior, esta herramienta, conocida como la "aplicación de libre expresión", vio disminuido su crecimiento cuando el expresidente de Estados Unidos creó su propia red social, llamada Trust.

Ahora Parler ha recuperado cierta relevancia y es que el polémico cantante de rap Kanye West —quien por cierto intentó contender por la presidencia de Estados Unidos en la pasada elección— se ha comprometido a comprar esta app.

A través de un comunicado publicado en Twitter, Parler dio a conocer que han llegado a un acuerdo para que el artista adquiera la plataforma y se espera que la compra se cierre antes de que finalice este año.

Parlement Technologies is pleased to announce that it has entered into an agreement in principle for Ye, formerly known as Kanye West, to acquire the Parler platform. The acquisition ensures Parler a future role in creating an uncancelable ecosystem where all voices are welcome. pic.twitter.com/KXdhV71prl