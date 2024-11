Las autoridades de California han descubierto un ingenioso y absurdo fraude al seguro que involucró coches de lujo destrozados, un disfraz de oso mal hecho y una trama digna de una película de comedia.

Cuatro hombres en el condado de San Bernardino, Los Ángeles, simularon que un oso salvaje había causado destrozos en vehículos de alta gama, entre ellos un Rolls-Royce, con el objetivo de reclamar indemnizaciones al seguro, según reportó AP News.

El plan comenzó a desmoronarse cuando la aseguradora recibió tres denuncias similares en un corto periodo de tiempo. Las historias eran casi idénticas: un oso había dejado arañazos profundos y severos daños en la tapicería de los automóviles.

Ante la sospecha de un posible fraude, el Departamento de Seguros de California (CDI, por sus siglas en inglés) lanzó una investigación que denominaron Operación Garra de Oso (Operation Bear Claw).

La revelación clave vino al analizar los videos presentados como prueba: en lugar de un oso real, las imágenes mostraban claramente a una persona disfrazada de oso. Para corroborar el hallazgo, el CDI consultó a un biólogo, quien no tardó en confirmar que las imágenes mostraban "a un humano con un disfraz mal hecho de oso".

Tras una investigación más exhaustiva, las autoridades arrestaron a los implicados, hombres de entre 26 y 39 años. Entre las evidencias recopiladas se encontraba el disfraz y herramientas metálicas utilizadas para simular los arañazos en los vehículos.

Según un comunicado emitido por CDI, el grupo no se limitó al Rolls-Royce: también intentaron aplicar el mismo truco con un Mercedes G63 AMG y un Mercedes E350, causando daños que en total superaron los $140,000 dólares.

Lo que comenzó como un intento de obtener dinero rápido terminó con graves cargos criminales y el disfraz de oso como la pieza central de un caso que ha causado asombro y risas en las redes sociales.

Ahora, los responsables enfrentan consecuencias legales mientras su peculiar estrategia queda como un ejemplo de las extravagancias a las que algunos recurren en busca de dinero fácil.

