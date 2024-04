El magnate sudafricano Elon Musk ha revelado la introducción de una tarifa anual para los recién llegados a la red social X que deseen publicar, dar me gusta o interactuar en la plataforma, con el objetivo de combatir la proliferación de spam y el uso indebido de bots.

Unfortunately, a small fee for new user write access is the only way to curb the relentless onslaught of bots.



Current AI (and troll farms) can pass "are you a bot" with ease.