El multimillonario Mark Cuban es como todos nosotros. Bueno, más o menos.

En una sincera entrevista en el podcast de Bobbi Althoff, creadora de TikTok, la estrella de Shark Tank reveló que intenta llevar una vida ordinaria a pesar de las trampas que supone tener una enorme fortuna.

"Solo intento ser la misma persona que era cuando era pobre, de clase media y rico", dijo. "Quiero decir, cuando estaba quebrado, la pasaba genial. Amaba mi vida. Podía despertar sonriendo, y en aquel entonces, lo único que tenía que hacer era no contestar el teléfono porque sabía que sería alguien de cobranza".

Cuban apareció en The Really Good Podcast sentado en el suelo de un estacionamiento. Althoff explicó que no podía permitirse un estudio real y que Cuban no quería que filmara en su casa.

"Los pies de él están sucios porque había aceite por todos lados en el piso, y no tuve tiempo de limpiarlo todo", Althoff le explicó a su audiencia antes de comenzar la entrevista.

El video del podcast tiene actualmente 1.6 millones de visitas en YouTube.

Cuban no tiene amigos multimillonarios

Althoff bombardeó a Cuban con preguntas personales sobre cómo es ser rico en un estilo cómico y serio que recuerda a Zach Galifianakis en Between Two Ferns.

"¿Cuándo dejaste de ser pobre?", preguntó.

"Probablemente cuando tenía 28 o 29", dijo Cuban. "Pero cuando tenía 27... fui al cajero automático y me mostró un gran cero. Eso fue cuando tenía 27. Luego lo superé, y luego bam, bam, bam, bam, bam".

Althoff le preguntó a Cuban si se relaciona con otros multimillonarios.

"Conozco a algunos", dijo. "He asistido a eventos y cosas donde ha habido otros, pero la mayoría de mis amigos son como los chicos con los que me mudé a Dallas o amigos en Dallas o en Indiana, en donde fui a la escuela, o amigos de Pittsburgh. Todos los que han sido mis amigos toda mi vida siguen siendo mis amigos".

No tiene un mayordomo y lava su ropa

Hablando sobre las suposiciones que la gente hace cuando eres un multimillonario, Cuban dijo: "La gente piensa que tienes que hacer nuevos amigos o que tienes mayordomos".

Sorprendida, Althoff respondió: "¿No tienes mayordomo?"

"No", dijo Cuban.

"¿Cocinas tu propia comida?"

"Tengo a alguien que, como, cuando estoy en Dallas y trato de comer saludable, tengo un chef", admitió. "Pero eso es solo para mis cosas. Mi esposa cocinará para la familia".

Cuando le preguntaron si lava su ropa, Cuban dijo: "Soy capaz, sí".

"Eso es increíble. No creo que yo lavaría mi ropa si tuviera tanto dinero", dijo Althoff.

"Te toma dos segundos. Es más fácil", explicó Cuban, admitiendo que establece un límite para lavar la ropa de sus hijos. "Ahora se supone que los niños deben hacer la suya".

Lleva dinero en su auto

Cuban explicó que ya no lleva efectivo consigo. Cuando le preguntaron cómo daba propina a personas como los valets que solo aceptan efectivo, Cuban reveló que guarda $20 en su auto para dichas ocasiones. Pero esto no siempre funciona.

"El otro día, alguien me robó mis $20 dólares", dijo. "Estaba tan enojado. Olvidé en dónde estaba, pero entré (al coche) y fui directo a la consola en donde lo guardo, y alguien robó mis $20".

"Dios mío. Seguro que eso te afectó mucho financieramente", bromeó Althoff.

No tiene chofer

Cuando le preguntaron si tenía un chófer, Cuban respondió: "No, me gusta conducir. Yo mismo me traje aquí. He estado con personas que tienen que contratar a alguien para que haga todo por ellos, y eso es como, no hay privacidad".

Su único capricho

Aunque Cuban rechazó el estereotipo de que los multimillonarios poseen yates, admitió que tiene una debilidad por los aviones.

Tiene un 757 para los Mavericks, un G5 y un Bombardier Global 6000.

"Me encantan. No voy a mentir. Son mi mejor juguete".