Mark Cuban dice que "seguir tu pasión" es el peor consejo profesional que te pueden dar. Aquí te decimos por qué

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

La gente acostumbra decir que cuando se trata de tu carrera, debes de seguir tu pasión. Desafortunadamente, aunque este eslogan se repite una y otra vez en los libros de autoayuda, discursos de graduación y en palabras de los coachs profesionales, puede que no sea la mejor estrategia. Quizás sea el peor consejo que puedas recibir.

Al ser cuestionado por Adam Grant sobre "el peor consejo profesional que has recibido", Mark Cuban respondió: "'Sigue tus pasiones'. No. Sigue tu esfuerzo. Nadie abandona algo en lo que es bueno. Si hubiera seguido mi pasión, todavía estaría tratando de jugar al basquetbol profesional".

Cuban no está solo en esta postura. Tres investigadores de Stanford descubrieron que seguir tu pasión puede hacer que tu éxito se vea obstaculizado por una estrechez de visión.

Para ilustrar aún más este punto, profundicemos en por qué "seguir tu pasión" es un mal consejo profesional.

La pasión por algo solo indica interés en ello

Es fácil confundir un pasatiempo o un interés con una pasión, especialmente uno que se traduce en una carrera o en un negocio. Desafortunadamente, es raro que alguien tenga ese tipo de pasión.

En su libro So Good They Can't Ignore You: Why Skills Trump Passion in Searching for Work You Love, Cal Newport escribe: "Decirle a alguien que siga su pasión es peligroso. Ya que la gran mayoría de las personas no terminan siendo dueñas de negocios exitosos, es probable que ese consejo haya resultado en más negocios fallidos que todas las recesiones juntas".

Eso es porque la mayoría de las pasiones no se basan en el esfuerzo, sino que en el interés. Los deportes son una pasión para muchas personas. Tal vez tú seas una de ellas, como Cuban.

"Solía sentirme apasionado por ser jugador de béisbol. Luego me di cuenta de que lanzaba a 70 millas por hora", dice Cuban. Para que te des una idea, no es raro que los lanzadores profesionales de las grandes ligas lancen bolas rápidas a más de 90 millas por hora.

"Solía sentirme apasionado por ser un jugador de baloncesto profesional. Luego me di cuenta de que tenía un salto vertical de siete pulgadas", dice Cuban. En 2017, por ejemplo, los principales candidatos al draft de la NBA tenían un salto vertical de más de 40 pulgadas.

"Hay muchas cosas por las que me siento apasionado. Muchas", dice Cuban.

En última instancia, ¿esa pasión vale todo el esfuerzo que le ponemos? En términos de talento, conocimiento y habilidades, ¿cuánto esfuerzo ponemos en mejorarlos? Para muchos, no demasiado.

En resumen, sentir pasión por algo solo indica que te interesa.

Asumimos que solo nos apasionará una cosa en la vida

No es raro que las personas tengan más de un interés específico en la vida. Desafortunadamente, cuando eliges una pasión, no dejas espacio para explorar otras pasiones.

Además, las pasiones cambian con el tiempo. A medida que avanzamos en nuestras vidas, Seguimos evolucionando. Es posible mirar hacia atrás y ver lo que una vez amamos con buenos recuerdos (o tal vez no tan agradables). A medida que cambiamos, también lo hacen nuestras pasiones.

Existe la suposición de que ya sabemos cuáles son nuestras pasiones

La mayoría de las personas no pueden describir una pasión y cómo se relaciona con su carrera. Hay muchas personas como tú que están atravesando por esto. Las personas rara vez encuentran una pasión hasta que ha pasado tiempo, se han educado y han trabajado en varios campos.

El no conocer tu pasión puede generar una gran cantidad de ansiedad y estrés. Puede hacer que aquellos que no la han encontrado sientan como si hubiera algo fundamentalmente mal con ellos. Por cierto, eso no es verdad.

Implica que la pasión debería llegar fácilmente o que tu "trabajo soñado" te espera

Al buscar una carrera deberías de conocer tus fortalezas y lo que te resulta más natural. Si crees que puedes utilizar esas habilidades de manera profesional, es posible que desees considerar los tipos de empleos a los que puedes aspirar.

Aunque todavía no conozcas tus fortalezas, está bien experimentar y ver qué funciona mejor para ti. Es mejor desarrollar pasiones por sí mismas que perseguirlas.

Es posible que no tengas la mentalidad correcta

El Dr. Paul A. O'Keefe, profesor asistente de psicología en Yale-NUS College en Singapur, formó parte de un equipo que llevó a cabo un estudio en 2018 para explorar cómo diferentes personas perciben las "teorías implícitas de interés" y cómo las personas descubren nuevas pasiones.

Existen dos teorías de interés:

La teoría fija: argumenta que nuestros intereses son relativamente estables y poco variables.

La teoría del crecimiento: argumenta que nuestros intereses se desarrollan con el tiempo.

Descubrió que las personas que se adhieren a una teoría fija eran menos propensas a darse cuenta de que perseguir un nuevo interés sería desafiante y perdían el interés más rápidamente que aquellas que se adhieren a una teoría de crecimiento. Básicamente, se cree que los intereses y las pasiones pueden desarrollarse con suficiente tiempo, esfuerzo e inversión por parte de las personas con una mentalidad de interés de crecimiento.

"Esto se reduce a las expectativas que tienen las personas al perseguir una pasión", dijo el Dr. O'Keefe. "Alguien con una mentalidad de interés fija podría comenzar su búsqueda con mucho entusiasmo, pero este podría disminuir una vez que las cosas se vuelvan desafiantes o tediosas".

No hay garantía de que seas bueno para algo solo porque te apasiona

No hay mejor ejemplo de esto que los concursos de talento en Estados Unidos. A menos que sobresalgas en tu pasión elegida, tendrás dificultades para tener éxito. Solo piensa en cuántos cantantes apasionados has visto ser expulsados de programas como American Idol. Eso podría terminar lastimándote a largo plazo.

El fundador de TutorBright, Sunny Verma, dijo que cuando "el deseo impulsa tus acciones y estas se alinean con tus creencias, es cuando comienzan a suceder grandes cosas".

"Si no somos naturalmente buenos en algo, es muy fácil ponernos una etiqueta de: 'Simplemente no soy bueno en lo que sea que esté tratando de hacer'. Entonces nos llevamos esta mentalidad de impotencia aprendida hasta la edad adulta, y si no tenemos éxito en nuestro primer o segundo intento, creemos que es mejor dejar de fumar", agregó.

Por lo tanto, interiorizamos este miedo a fallar y ser terribles en algo, lo que hace que sea difícil disfrutar de las luchas y las dificultades que son necesarias para el crecimiento. Según el Sr. Verma, las técnicas de psicología positiva como las afirmaciones y el estímulo deben ser enfatizadas.

Tan pronto como conviertes la pasión de tu vida en un trabajo, se convierte en eso: una tarea

Es posible que una pasión que alguna vez apreciaste pueda perder su brillo si lo haces habitualmente y para ganar dinero. Es posible tener una pasión que no sea una carrera, sino que un pasatiempo.

Te daré un ejemplo. Un amigo mío de la infancia siempre fue un apasionado de la cocina. Le encanta desde que era un niño, para disgusto de mi madre, que se despertaba con un fregadero lleno de platos sucios cuando él se quedaba en mi casa.

De todos modos, abrió su restaurante. Y ya no tiene ese amor por la cocina. De hecho, finalmente se negó a cocinar en casa porque le recordaba al trabajo.

Sucedió otra cosa interesante. También tenía que dedicar tiempo a tareas fuera de la cocina. Cuando abrió el restaurante era responsable de tareas como pagar la nómina, la programación, declarar impuestos y hacer el inventario. Como chef, eso no es lo que pretendía hacer al abrir su restaurante. Pero estas "tareas" adicionales son esenciales para administrar un negocio.

El dinero no siempre llega

"Durante años, creí: 'Haz lo que amas, y el dinero te llegará'. Perdía dinero en los proyectos y me decía: "No te preocupes, el dinero llegará". Tuve que desaprender esta lección de la manera más difícil", dijo previamente a Entrepreneur Steve Griggs, fundador y CEO de Steve Griggs Design.

Es importante entender los aspectos financieros de cualquier empresa. Recuerda: está bien obtener ganancias. Después de todo, las ganancias son el alma de cualquier negocio. "En lugar de simplemente 'hacer lo que amas', yo digo, 'sé justo, honesto y obtén ganancias'", añade Grigg.

No todos tienen el privilegio de encontrar su pasión

Para algunas personas, el dinero no es una necesidad. Tal vez tuviste la suerte de recibir una gran herencia o tal vez estás contento viviendo dentro de tus posibilidades. Para la gran mayoría de la clase trabajadora, el dinero impulsa la profesión que elijas hasta que te estableces lo suficiente como para considerar otras opciones.

Como tal, piensa en lo que valoras en el presente, como el trabajo remoto, el tiempo libre pagado ilimitado o los horarios flexibles. Al recibir estos beneficios, es posible que tengas algo de tiempo extra para dedicarte a tus pasiones. Como ejemplo, digamos que puedes trabajar desde casa un par de días a la semana. Como no tienes que trasladarte esos días, puedes usar ese tiempo para desarrollar tus pasiones.

En lugar de tu pasión, concéntrate en el esfuerzo

Es raro que la pasión no venga acompañada de un esfuerzo significativo, pues el esfuerzo lleva a la mejora y al dominio de algo.

Tus hobbies e intereses son una clara evidencia de lo que te importa. No experimentas pasivamente cosas o eventos en tu vida — te involucras activamente en ellos en tu tiempo libre. Cuban diría que ya has hecho el esfuerzo.

"Las cosas en las que terminé siendo realmente bueno fueron las cosas a las que les puse esfuerzo. Muchas personas hablan de pasión, pero eso realmente no es en lo que necesitas enfocarte. Realmente necesitas evaluar y decir: 'Ok, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo? '", explica Cuban.

"Porque cuando miras en dónde inviertes tu tiempo y en dónde inviertes tu esfuerzo, tiendes a ser bueno en esas cosas. Y si inviertes suficiente tiempo, tiendes a ser realmente bueno en ello", agrega.

Es más fácil disfrutar algo en lo que eres bueno, dice Cuban. Un efecto de bola de nieve ocurre cuando se combinan el esfuerzo y la habilidad.

"Si inviertes suficiente tiempo y te vuelves realmente bueno, te revelaré un pequeño secreto: nadie abandona algo en lo que es bueno porque es divertido ser bueno. Es divertido ser uno de los mejores", afirma Cuban.

"Pero para ser uno de los mejores, tienes que esforzarte. Así que no sigas tus pasiones, sigue tu esfuerzo", dice Cuban.

"Te voy a revelar otro secreto: la única cosa en la vida que puedes controlar es tu esfuerzo", agrega.

Da pequeños pasos para mejorar, aprender y crecer, y pon un poco de estructura alrededor. Mientras más esfuerzo pongas más te entusiasmarás. Te volverás más apasionado. Y al final, desarrollar el talento y la experiencia te ayudará a convertir una pasión en un nuevo trabajo o negocio.