Para ser un emprendedor exitoso hay que ser optimista. No mire más allá del hecho de que se presentaron 5,4 millones de nuevas solicitudes comerciales en 2021. En medio de una pandemia obstinada, esa fue la mayor cantidad de cualquier año registrado y un aumento del 53 por ciento con respecto a 2019, según Economic Innovation Group.

Debe creer en su visión y creer que puede hacer lo que sea necesario para que esa visión sea un éxito. Esa creencia es lo que te impulsa. Es lo que te levanta por la mañana y te mantiene trabajando duro todo el día. También es este tipo de actitud positiva lo que convence a los demás de que vale la pena invertir y trabajar con ellos.

Sin embargo, este optimismo desenfrenado cuando se trata de su trabajo a veces puede significar que tiene anteojeras cuando se trata del resto de su vida. Ese impulso por tener éxito en los negocios puede convertirse en una obsesión desenfrenada por el trabajo. Es algo que te puede servir bien al principio, pero que a la larga podría dañar tu bienestar mental y físico . Incluso podría terminar siendo malo para los negocios.

Como emprendedor y propietario de un negocio, entiendo tanto este impulso como la tentación de anteponer el trabajo a todo lo demás. Pero también he visto los beneficios de resistir esta tentación a favor de cuidar por igual los cuatro pilares de la vida : uno mismo, el trabajo, las relaciones personales y el mundo. Como decía mi madre, cuidar cada pilar es importante porque, cuando uno es débil, los demás seguirán ahí para apoyarte. Necesita cuidar los otros aspectos de su vida fuera del trabajo. Entonces, cuando algo salga mal en el trabajo (y algo siempre saldrá mal), tendrás el apoyo emocional y mental que necesitas para seguir adelante.

El éxito en los negocios no tiene por qué significar el fracaso en tu vida personal

Puede ser tentador descartar esta necesidad de equilibrio entre el trabajo y la vida como un problema futuro, especialmente si es joven o está comenzando a hacer crecer su empresa. Puede pensar que cuidar de sus relaciones personales y de usted mismo puede esperar hasta que su negocio sea un éxito. En realidad, sin embargo, un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal debe verse como algo esencial para el éxito de su puesta en marcha, no como una distracción de la misma.

No solo es esencial para la productividad , sino que un equilibrio saludable también es una planificación inteligente a largo plazo. Puede parecer que puedes quemar la vela por ambos extremos durante años sin que se produzcan consecuencias. Pero la verdad es que tarde o temprano chocará contra una pared. Sin una buena salud y el apoyo de amigos y familiares, es posible que no pueda levantarse después de haberlo hecho.

Como padre de tres hijos (sin mencionar un perro y un gato), a veces me pregunto dónde estaría mi carrera si todavía fuera soltero. Sé que podría dedicar más tiempo a trabajar y lograr mis objetivos más rápidamente. Sin embargo, también sé que me habría quemado hace mucho tiempo. Especialmente si no tenía a mi esposa e hijos con quienes pasar el tiempo después de días de trabajo estresantes y amigos cercanos en quienes confiar cuando las cosas se ponían difíciles. Podría haber progresado más a corto plazo. Pero, los factores estresantes del espíritu empresarial eventualmente me habrían afectado y no estaría donde estoy hoy.

Cómo crear un equilibrio en cada pilar de tu vida

Si estás en medio de la gestión de una startup, mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal puede sonar como una buena idea en teoría, pero poco práctico en la realidad. Pero realmente es posible trabajar duro y seguir cuidándose a sí mismo y a sus relaciones. Solo necesita las estrategias correctas para ayudarlo a hacerlo:

1. Presupueste su tiempo, no solo sus finanzas

Cree un presupuesto para su tiempo que abarque tanto su trabajo como su vida personal. Divida este presupuesto en dos categorías de tareas: absolutamente necesarias y completamente opcionales. Cada una de estas categorías debe incluir tanto actividades personales como tareas laborales. Un metanálisis en PLOS ONE mostró que este tipo de gestión del tiempo puede tener un gran impacto en su bienestar. También puede ayudarte a concentrarte en lo que es verdaderamente importante en tu vida diaria, permitiéndote alejarte de la idea de que tienes que elegir entre el éxito en el trabajo o tener una vida personal.

2. Reevaluar cada cinco años o en cada hito

Un estudio realizado por Frontiers in Psychology encontró que la razón principal por la que las personas habitualmente procrastinan (y no logran lograr las cosas) es la falta de una gestión del tiempo y un presupuesto adecuados. El simple hecho de reservar ciertas horas para tareas específicas ayuda a organizar su vida y mantiene las cosas en movimiento. Los eventos importantes de la vida, como casarse, tener hijos y cambiar de trabajo, pueden tener un gran impacto en lo que ocupa su tiempo y lo que es importante para usted. Incluso el simple proceso de envejecer (y volverse más sabio) puede cambiar la forma en que percibes el mundo y tu lugar en él. El equilibrio adecuado a los 20 se verá muy diferente del equilibrio adecuado a los 40. Asegúrese de reconsiderar cómo organiza su tiempo al menos cada cinco años y en momentos importantes de su vida, lo que ocurra primero.

3. Plan para lo inesperado

Ya sea que esté en el trabajo o en casa, siempre habrá momentos en que las cosas no salgan según lo planeado o surja una emergencia inevitable. Esto puede ser especialmente cierto si tiene hijos más pequeños o padres ancianos. Los aumentos repentinos de la demanda pueden ocurrir en cualquier momento a cualquier persona. Si su presupuesto de tiempo ya está lleno cuando esto sucede, su salud física y mental se verá afectada. Esto puede terminar causando que te quemes o incluso que desarrolles problemas de salud física.

Si he aprendido algo de estos últimos dos años, es lo rápido que la vida tal como la conocemos puede ser interrumpida. Cuando se trata de presupuestar su tiempo, deje algo de espacio para lo inesperado, porque no hay duda de que lo inesperado le dejará espacio. Todos comenzamos con 168 horas en una semana determinada . Harvard Business Review desglosó un presupuesto de tiempo "quitando 49 horas para dormir, 56 para trabajar, 7 para ir al trabajo, 13 para recados y tareas domésticas de rutina y 20 horas para la familia (cuidado de niños, cocina, etc.)". Después de todo eso, solo quedan 23 horas. Puede modificar esos números para que se ajusten a su vida. El objetivo final es planificar cuánto tiempo desea dedicar a cada elemento de su vida (y cuánto le gustaría ahorrar para actividades más divertidas o relajantes). Y respete el cronograma, con cierta flexibilidad incorporada, por supuesto.

4. Sea consciente del equilibrio de su equipo, no solo de usted

Si bien los detalles de la vida personal de su equipo pueden no ser de su incumbencia, eso no significa que su bienestar personal no lo sea. Una revisión reciente de Frontiers in Public Health encontró que el impacto de Covid-19 en el entorno laboral solo ha hecho que sea más difícil para los empleados mantener su bienestar mental. Tenga conversaciones con los miembros de su equipo regularmente para asegurarse de que obtengan el equilibrio entre el trabajo y la vida personal que necesitan; Etsy es un ejemplo que me viene a la mente. Si se está volviendo claro que no lo son, vea qué ajustes puede hacer en el trabajo para ayudar.

5. Obtenga una perspectiva externa (o tres)

Debido a que los empresarios suelen ser emprendedores, la idea de depender de otra persona a veces puede ser una píldora difícil de tragar. Pero así como una empresa necesita más de un empleado para crecer, una persona solo puede llegar hasta cierto punto yendo sola. Y si eso no te convence, quizás esto lo haga: al dejar que otros te ayuden, también los estás ayudando a ellos. Según un experimento publicado por Harvard Business Review , la tutoría brinda beneficios de salud mental tanto a los aprendices como a los mentores. Así que, de verdad, les estás haciendo un favor.

¿Cómo sabes realmente que estás logrando el equilibrio correcto en la vida? Puede sentir que lo está, pero a veces se necesita un observador externo para ver las luces de advertencia parpadeando sobre usted. Un tercero de confianza puede ayudarlo a salir de sí mismo y ver las cosas desde un ángulo más objetivo. Encuentre un mentor, asesor o socio responsable que pueda ayudarlo a mantenerse encaminado y no perder de vista lo que es importante. Tampoco sientas que puedes tener solo uno de estos. Cuantas más personas puedan ofrecerle apoyo, mayores serán sus posibilidades de tener un equilibrio saludable en su vida.

El éxito empresarial requiere trabajo duro, dedicación y pasión. Solo recuerda, poseer estas cualidades no significa que no puedas tener una vida personal saludable. Cree y mantenga un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal desde el principio. Al hacerlo, puede fortalecer la probabilidad de éxito a largo plazo en su negocio y la salud y la felicidad a largo plazo en su vida.