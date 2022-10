Meta advierte que un millón de usuarios pueden haber sufrido de robo datos en Facebook

Al menos un millón de usuarios de Facebook pudieron haber visto vulnerados sus datos personales por haber descargado o utilizado el viernes pasado aplicaciones móviles que son utilizadas para el robo de información.

Pese a lo anterior, David Agranovich, director de los equipos de ciberseguridad de Meta, aseveró que no hay seguridad de que realmente haya ocurrido una vulneración, aunque el riesgo es evidente.

"Vamos a informar a un millón de personas que pudieron estar expuestas a estas aplicaciones, lo que no quiere decir necesariamente que hayan sido pirateadas", indicó.

El empleado de Meta indicó que son alrededor de 400 las aplicaciones que han sido detectadas por parte de la compañía.

1/ We just shared new security research by our malware discovery team into 400+ malicious iOS and Android apps. They were designed to steal people's Facebook login info https://t.co/m7icdThBE4