Profesionales latinoamericanos están listos para el metaverso, revela estudio

Trabajadores en latinoamérica están listos para colaborar en un mundo virtual, de acuerdo con un estudio a cargo de Ciena, compañía de sistemas de redes, servicios y software. La investigación encontró que el 59% de los encuestados de México, Brasil y Colombia considerarían trabajar en un entorno virtual tal como el metaverso, y más del 50% aseguran que es más fácil colaborar en plataformas virtuales que en persona.

Courtesy of InvasiveAI | Getty Images

Dentro de las razones para implementar entornos virtuales de trabajo, encontramos distintas que varían según el país. En México, el 46% manifestó como beneficio de la virtualidad la disminución en distracciones durante reuniones y en conversaciones de pasillo. Para Colombia y Brasil, en dónde el 53% y 59% de los encuestados latinoamericanos respondieron respectivamente, la asequibilidad y reducción de costos es una de las ventajas más relevantes de las reuniones virtuales.

Adicionalmente, el 81% de los profesionales de la región puede imaginar la introducción de herramientas tecnológicas, como gafas de realidad aumentada y realidad virtual, en sus lugares de trabajo para el desarrollo de sus procesos de trabajo. Además, nueve de cada diez profesionales encuestados en América Latina manifestaron que se sentirían cómodos realizando reuniones de trabajo formales, como procesos de recursos humanos, en un entorno de realidad virtual.

"Nuestro estudio encontró que los profesionales de negocios latinoamericanos ven potencial en utilizar plataformas más inmersivas y virtuales para el trabajo", indicó Fabio Medina, Vicepresidente y Gerente General de Ciena en América Latina. "Aunque la fiabilidad de la red es una preocupación, los proveedores de servicios están tomando medidas para crear redes más robustas, fiables y adaptativas capaces de manejar los requerimientos de baja latencia y alto ancho de banda de estos espacios virtuales".

No obstante, a pesar del creciente deseo de utilizar herramientas de realidad mejorada, la fiabilidad de la red es una de las principales preocupaciones, cómo se reflejó en las respuestas de los mexicanos (43%) y brasileños (42%). Los encuestados de Colombia (45%) consideran que en los lugares de trabajo pueden no saber utilizar la realidad virtual adecuadamente. Otras preocupaciones de los encuestados incluyen los costos asociados a las plataformas virtuales y la creencia de que la tecnología todavía no está disponible.

Finalmente, más del 40% de los encuestados en América Latina están de acuerdo en que en los próximos dos años sus lugares de trabajo se alejarán del entorno de colaboración tradicional/estático para pasar a un entorno más inmersivo/virtual.

La investigación encuestó a un total de 15,000 profesionales de negocios, incluyendo 1,000 profesionales de cada uno de los siguientes países/regiones: Reino Unido, Alemania, Noruega, Oriente Medio, Australia, Dinamarca, Japón, Colombia, India, Estados Unidos, Filipinas, México, Brasil, Indonesia y Singapur. El estudio fue realizado por Censuswide en nombre de Ciena en junio de 2022.