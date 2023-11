El pasado viernes OpenAI, la organización dedicada al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y creadora de ChatGPT, Whisper y DALL-E, anunció la salida de Sam Altman, su director ejecutivo, debido a que el consejo ya no "tiene confianza en su capacidad para seguir liderando" a la empresa.

La noticia, inesperada, causó sorpresa en el mundo de los negocios ligados a la IA, pues OpenAI es, sin duda alguna, la empresa que se ha posicionado como líder en el ya competido campo.

Ahora Microsoft ha anunciado que Sam Altman se una a su equipo para acelerar la innovación en su división de IA que hasta ahora ha trabajado muy de cerca de OpenAI. En enero de 2023 Microsoft anunció una inversión de $10,000 millones de dólares en OpenAI para impulsar el desarrollo de nuevas herramientas, incluyendo la creación de una "supercomputadora de inteligencia artificial".

Durante el fin de semana, después de que Altman posteara en X la imagen del gafete de visitante que tuvo que usar al visitar las oficinas de OpenAI, hubo cierta especulación entre los medios de si la empresa reconsideraría y lo contrataría de nuevo, pero el anuncio de Microsoft acabó con esa teoría de manera definitiva.

Greg Brockman, quien era presidente y uno de los fundadores de OpenAI, presentó su renuncia tras la salida de Altman y también se unirá al equipo de Microsoft.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, publicó un mensaje desde su cuenta de X explicando: "Estamos extremadamente emocionados de compartir la noticia de que Sam Altman y Greg Brockman, junto con colegas, se unirán a Microsoft para liderar un nuevo equipo de investigación avanzada en inteligencia artificial".

