El esperado Cybertruck de Tesla ya está aquí, pero la marca no ha podido evitar un problemático lanzamiento.

En el evento de entrega de vehículos del jueves, la marca presentó una calcomanía de ventana rota haciendo referencia al incómodo momento en el evento de presentación del Cybertruck de 2019 cuando el diseñador de Tesla, Franz von Holzhausen, intentó demostrar la resistencia de sus ventanas irrompibles lanzando una bola de metal al automóvil. El experimento falló y rompió dos ventanas.

Según CNN la calcomanía, que se vendía por $55 dólares y que está agotada, fue diseñada específicamente para adaptarse a la ventana del asiento trasero del lado del izquierdo del vehículo con forma única.

En el evento de entrega del jueves por la noche, von Holzhausen volvió a hacer la demostración con una bola de metal distinta y un lanzamiento más suave. Esta vez, la ventana no se rompió.

