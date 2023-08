No todo es X en la vida de Elon Musk. Un par de años después de que el empresario publicara en Twitter un post anticipando una estación de carga temática para los dueños de un auto eléctrico Tesla, parece que el proyecto finalmente verá la luz.

En aquel entonces, mucho antes de que Musk adquiriera la plataforma y la rebautizara con el nombre de X, escribió en su cuenta: "Pronto habrá una nueva estación de Supercargadores en Santa Mónica. Espero que también haya un restaurante de los años 50, y las 100 mejores películas. Gracias ciudad de Santa Mónica".

El post fue publicado en 2021, pero fue hasta ahora que la compañía obtuvo la aprobación del Departamento de Construcción y Seguridad de la ciudad de Los Ángeles para construir una estación de carga con todo y su diner y un autocinema que rendirá tributo al Hollywood de los años 60.

SCOOP: Tesla has gained approval for the restaurant and drive-in movie theater at the proposed 50's Diner Supercharger in Los Angeleshttps://t.co/b0rNNYIrmp by @KlenderJoey