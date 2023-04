Starship, el enorme cohete de Elon Musk, logra despegar para después explotar en el aire

La expectativa era enorme: Starship, el cohete más grande en la historia de la humanidad sería lanzado al espacio tras una cancelación de última hora el pasado lunes debido al fallo de una válvula. Construido por SpaceX, la empresa de Elon Musk, el enorme cohete podría llevar en un futuro hasta a 100 personas a la Luna e inaugurar un modelo que hasta ahora no existe: el del turismo masivo al espacio.

Pero por lo que vinos hoy, estamos todavía lejos de ese momento.

Starship logró elevarse de la plataforma de lanzamiento de la empresa situada en Boca Chica, Texas, pero unos segundos después explotó en el aire. El enorme cohete cuenta con dos partes: Super Heavy y Starship. La función de la primera es impulsar a la segunda hasta alcanzar una altura determinada en donde ambas piezas se desacoplan gracias a la fuerza centrífuga. Al parecer fue la maniobra de desacoplamiento la que salió mal y la que llevó a los controladores del vuelo a dar la instrucción de destruir el cohete para evitar el riesgo de que cayera a la Tierra cargado de combustible.

Contrario a lo que se pudiera pensar, para SpaceX el lanzamiento fue todo un éxito, pues se trató de una misión de desarrollo para recopilar datos para las futuras misiones que en algún momento serán tripuladas.

Desde su cuenta de Twitter, Elon Musk reconoció a su equipo. Escribió: "¡Felicitaciones equipo @SpaceX por un emocionante lanzamiento de prueba de Starship! Aprendí mucho para el próximo lanzamiento de prueba en unos meses".

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



