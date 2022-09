Tras el retiro de James Earl Jones, una empresa de inteligencia artificial le dará voz a Darth Vader

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Si nos preguntan de un villano de película que ha marcado la historia del cine, sin duda muchos de nosotros mencionaremos de inmediato el nombre de Darth Vader, y es que su rostro (¡y su voz!) ha marcado a generaciones desde 1977.

Durante 45 años el actor James Earl Jones le dio su voz a uno de los personajes más icónicos de Star Wars, la saga aclamada saga de George Lucas. Sin embargo, a partir de ahora dejaremos de escucharlo, pues el actor ha decidido retirarse.

Aunque en la serie Obi-Wan Kenobi, transmitida por Disney+, se acreditó la voz de Darth Vader al actor, en realidad este nunca estuvo en el estudio para interpretar al personaje; la realidad es que la empresa ucraniana Respeecher utilizó tecnología de Inteligencia Artificial (IA) para recrear los tonos del artista, con frases dichas previamente por él.

Esta manera de trabajar será utilizada por Lucasfilm LTD., en caso de que necesiten utilizar la voz del personaje, en lugar de buscar a otro actor que pudiera hacerla.

De acuerdo con información publicada por la revista Vanity Fair, James Earl Jones decidió decir adiós al personaje, pero antes otorgó todos los permisos a Respeecher para que la empresa pueda reproducir su voz.

Antes, Lucasfilms ya había utilizado los servicios de la empresa ucraniana, para recrear la voz más joven de Mark Hamill para las escenas de Luke Skywalker en The Book of Boba Fett.

James Earl Jones representó a Darth Vader en la saga original de La guerra de las galaxias, así como en el Episodio III, Rogue One y un cameo en The Rise of Skywalker.



El actor, quien recientemente cumplió 91 años, también brindó su voz a Mufasa, en el remake de The Lion King II: Simba's Pride, que se estrenó en 2021.

Aunque originalmente el actor recibió únicamente $7,000 dólares por hacer la voz de Darth Vader paraen 1977, el sitio CelebrityNetWorth.net estima su valor actual en $40 millones de dólares.