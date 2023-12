Dicen que la intención es lo que cuenta, pero a esta pareja de adultos mayores las buenas intenciones los llevaron a cometer un costoso error de $10,000 dólares.

Según lo narrado por una usuaria de TikTok, llamada Andie Coston (@aofthecoast), tras tener que posponer en 2020 un viaje para 16 personas a Disney por causa de la pandemia, sus padres este año retomaron la idea para ir al parque en diciembre de 2023.

El hombre y la mujer, ambos de 78 años, fueron a Sam's Club a comprar tarjetas de regalo para ser canjeadas por los boletos de entrada a los parques o utilizadas en sus restaurantes y tiendas. Sin embargo, lo que adquirieron fueron $10,000 dólares en tarjetas para Disney+, el servicio de streaming de la compañía.

Se dieron cuenta del error a la hora de querer canjear las tarjetas por entradas para el parque.

En su mensaje Andie explica: "Llegué a casa este fin de semana y estaban teniendo problemas para cargar correctamente las tarjetas de regalo y para comprar los boletos… Nos vamos en seis días y los parques se están quedando sin boletos porque es Navidad. Mi mamá está angustiada, papá frustrado y los niños preocupados de que no vayamos a poder entrar a Disney".

Do I have a story for you! PLEASE HELP! Note that the purchaser is not familiar with Disney Plus and did not know the difference! Honest mistake. It is not about the funding of the trip. It is about finding someone who can help us transfer the money into the correct gift card so we can make it to Disney!