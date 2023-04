Usuarios de Twitter aseguran que la plataforma obligará a los clientes a contratar Twitter Blue para poder anunciarse

Elon Musk ha eliminado la palomita azul de los perfiles que no estén dispuestos a pagar la suscripción de $8 dólares mensuales a Twitter Blue ($11 dólares para dispositivos móviles).

Salvo alguna escazas excepciones (como el autor Stephen King) ver hoy una palomita azul significa que el dueño del perfil es suscriptor del servicio ideado por Musk para obtener ingresos adicionales y tratar de rentabilizar la red social.

También podría ser que esa cuenta contrate publicidad en la plataforma.

Varios usuarios han posteado la imagen de un supuesto correo electrónico enviado por la empresa en el que se explica que a partir del 21 de abril es necesario contar con una cuenta verificada para poder anunciarte en la plataforma.

WOW... Twitter is now telling advertisers it MUST subscribe to Twitter Blue or Verified Organisations to continue running ads! pic.twitter.com/4DrDu82Zi0