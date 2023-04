Twitter deja de mostrar palomitas azules en los perfiles que no hayan pagado… salvo en el de Stephen King

Luego de que Twitter anunció que dejaría de mostrar las palomitas azules de verificación en todas las cuentas que no contaran con una suscripción a Twitter Blue, el autor Stephen King, uno de los principales detractores del nuevo sistema, subió un tuit diciendo que su perfil seguía verificado a pesar de no ser suscriptor del servicio.

"Mi cuenta de Twitter dice que me he suscrito a Twitter Blue. No lo he hecho. Mi cuenta de Twitter dice que he dado un número de teléfono. No lo he hecho," escribió King.

Al poco rato Elon Musk comentó sobre ese mismo tuit escribiendo: "De nada namaste" con un emoji de agradecimiento.

You're welcome namaste ? — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

En noviembre del año pasado King explotó contra el plan de cobro a usuarios verificados y escribió: "¿20 dólares al mes para mantener mi verificación azul? A la mier#$ con eso, ellos deberían pagarme a mí. Si eso se implementa, me iré como Enron".

Musk le respondió: "¡Necesitamos pagar las cuentas de alguna forma! Twitter no puede depender por completo de los anunciantes. ¿Qué tal $8 dólares?"

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I'm gone like Enron. — Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022

Stepehn King asegura no haber pagado a la plataforma de Musk, pero tras el cambio en la política su cuenta sigue verificada y muestra la palomita azul.

Adiós palomitas azules

Desde el día 20 de abril Twitter ha dejado de mostrar las palomitas de verificación azul de todas las cuentas que contaban con ella y que no han pagado una suscripción a Twitter Blue.

Perfiles de figuras que durante años mostraron el distintivo —justamente como una medida para avalar que la cuenta realmente era de la celebridad— ya no tienen este elemento gráfico y solo podrán obtenerlo de vuelta contratando la suscripción que tiene un costo mensual de $8 dólares en versión desktop ($84 dólares al año) y $11 dólares en versión de smartphone ($114.99 dólares al año).

Tras haber tomado control de la red social en octubre del año pasado, Elon Musk anunció que modificaría el sistema de verificación como un esfuerzo más para buscar rentabilizar a la empresa.

El miércoles pasado la cuenta @verified anunció el cambio, además de recordar que la plataforma cuenta con un programa para verificar los perfiles oficiales de organizaciones por medio de una palomita dorada o una palomita gris para cuentas gubernamentales. Este tipo de palomita no requiere del pago de la suscripción, pero sí de un proceso de verificación por parte de la plataforma.

Tomorrow, 4/20, we are removing legacy verified checkmarks. To remain verified on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOXAX



Organizations can sign up for Verified Organizations here: https://t.co/YtPVNYypHU — Twitter Verified (@verified) April 19, 2023

Cuentas de grandes figuras como Rosalía (con 4.4 millones de seguidores), Ryan Reynolds (con 21.3 millones de seguidores) o J.K. Rowling (con 21.3 millones de seguidores) no tienen ahora ningún tipo de distintivo.