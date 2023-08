Un zoológico en China se volvió viral luego de que se publicara un video de un oso malayo que la gente cree que es un humano disfrazado, algo que el zoológico niega rotundamente.

En el video, se puede apreciar a un oso malayo llamado Angela en su recinto en el Zoológico de Hangzhou, en la provincia oriental de Zhejiang, China. El oso se pone de pie y comienza a saludar a los turistas como si fuera un humano, abriendo la boca como si quisiera hablar. Los usuarios más observadores también notaron que la parte trasera del oso está arrugada y parece ser un disfraz que le queda demasiado grande.

Al final del video, el oso se sienta y se arrastra de regreso a su recinto en cuatro patas.

Las imágenes provocaron una reacción masiva en las redes sociales, pues los espectadores señalaron el sorprendente parecido del oso con un ser humano, acusando al zoológico de poner a una persona con un traje de oso para engañar a los turistas y visitantes del zoológico.

"Se puede ver que la cabeza era una máscara. Los ojos nunca se movieron y estaban entrecerrados como si fuera un oso muerto", escribió un usuario de Twitter. "El saludo, vamos, se supone que este es un oso salvaje".

Sin embargo, el zoológico habló en nombre de Angela y explicó que el oso era, de hecho, real.

"Algunos piensan que soy una persona cuando me pongo de pie", 'dijo' Angela desde la cuenta oficial de redes sociales del zoológico. "Parece que no me conocen muy bien. Anteriormente, algunos turistas pensaron que era demasiado pequeña para ser un oso. ¡Tengo que enfatizar de nuevo: soy un oso malayo! ¡No un oso negro! ¡No un perro! ¡Un oso malayo!"

El zoológico también sostuvo que sería demasiado caluroso para que un humano soporte tales temperaturas dentro de un traje peludo.

"Nuestro zoológico es administrado por el gobierno, por lo que ese tipo de situación no podría ocurrir", dijo un miembro del personal a los medios locales según The Guardian. "La temperatura en verano es de casi 40 grados, si te pones un traje de peluche, no durarías más de unos minutos sin tener que acostarte".

El oso malayo es el oso más pequeño y raro del mundo, conocido por sus distintivas manchas blancas en el pecho y su amor por la miel. Los osos miden aproximadamente entre 106 y 137 centímetros de largo y pueden pesar entre 27 y 65 kilogramos.