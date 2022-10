La mujer que perdió el "trabajo de sus sueños" por grabar un video de TikTok

Michelle estaba en una situación privilegiada laboralmente hablando, pues tenía un puesto de líder de producto en una empresa británica de tecnología, contaba con un sueldo de tres dígitos y también hacía home office; sin embargo, perdió todo eso por realizar un video de TikTok.

picture alliance | Getty Images

La joven de 24 años, quien actualmente vive en California, Estados Unidos, a través de un clip en dicha red social, contó que se encontraba en una reunión de trabajo, la cual se llevaba a cabo a las 4:30 am, debido a la diferencia horaria con el Reino Unido.

En el video de TikTok, Michelle narró que tenía mucho sueño, por lo que decidió tomarse un café, pero olvidó poner el vaso en la cafetera y toda la bebida se derramó en su cocina.

Ella pensó que sería divertido grabar lo ocurrido y subirlo en un clip corto a TikTok.

"Realicé una toma rápida del café desparramado en todas partes, giré la cara en dirección a la cámara y grité maldita sea. Puse stop a la filmación y la subí a la red social", contó.

Michelle agregó que, en ese momento, no vio nada de malo en lo que había hecho; sin embargo, en el video se escuchaba la voz de su jefe, quien hablaba en la reunión virtual.

"Mis compañeros mantenían una charla que no tenía absolutamente nada que ver conmigo. Así que me fui, grabé el clip de 20 segundos y lo compartí. Cuando subí el video, no me di cuenta de que al fondo se escuchaba la reunión de trabajo", dijo.

La trabajadora mencionó que momentos después de lo ocurrido recibió una llamada del área de recursos humanos de la empresa, en la que le dijeron que habían recibido el video en TikTok y que sería despedida por haber cometido una "negligencia grave".

De acuerdo con lo explicado por Michelle en una entrevista con el sitio Insider, le dijeron que la razón para dejarla sin trabajo fue que grabó un video en horario laboral y que expuso la voz de su jefe y compañeros en redes sociales sin su consentimiento.

"Sinceramente, apenas se les oye de fondo, pero desgraciadamente consideraron que era una razón válida para despedirme y me echaron. No me queda más remedio que aceptarlo, lo arruiné. Se trató de un descuido, lo acepto al 100%. Me echaron, no puedo hacer nada", sostuvo.

Michelle manifestó que aprendió de lo ocurrido y que ahora ya está planeando abrir su propia empresa.