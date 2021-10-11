Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Según el sitio web oficial de Instagram, la verificación "es una herramienta para ayudar a las personas a encontrar las cuentas reales de figuras públicas y marcas, y significa que verificamos que esta es una cuenta de Instagram notable y auténtica". Nunca tuvo la intención de convertirse en un símbolo de estatus en la sociedad, pero el hecho de que la cultura lo vea como tal significa que tiene mucho más peso que dejar que la gente sepa que un relato en particular es auténtico.

No hace mucho, le hice una pregunta a un amigo. "Cuando ve una marca azul en el perfil de alguien, incluso si nunca ha oído hablar de él, ¿qué es lo primero que le viene a la mente?" Sin dudarlo, mi amigo respondió que la persona "debe ser famosa" o "al menos el verdadero negocio en lo que sea que haga". Y en esta simple respuesta se encuentra la respuesta a por qué es importante ser verificado en Instagram.

Si tienes una marca o un negocio, las personas te compran y quieren trabajar contigo cuando te conocen, les agradan o confían en ti. Una insignia de verificación azul le da credibilidad instantánea con extraños absolutos incluso cuando no saben exactamente lo que hace. Te miran como una autoridad en cualquier espacio en el que te encuentres y obtienes un poder que debe manejarse de manera responsable porque la gente tiende a creer tu palabra.

Relacionado: La actualización del formulario de autoenvío de verificación de Instagram permite una solicitud de verificación más completa

¿Cómo me verifiqué en Instagram?

Pasé la mayor parte de los últimos años construyendo negocios, viajando como orador y creando contenido en las redes sociales. De vez en cuando, pequeñas publicaciones se acercaban y escribían una historia sobre mí. Sin embargo, siempre que solicité la verificación, siempre me rechazaron. Fue por esta época que comencé mi agencia de relaciones públicas y en el proceso de ayudar a otros a conseguir artículos de noticias importantes, comencé a hacer lo mismo por mí.

Pasé una gran cantidad de tiempo construyendo relaciones con periodistas y hoy tengo los contactos de miles de escritores en las publicaciones más importantes del mundo como Forbes , The New York Times , Success Magazine y más. Durante los primeros meses de 2021, me concentré en gran medida en aparecer en las principales publicaciones en lugar de solo centrarme en los clientes. Después de innumerables correos electrónicos, rechazos de propuestas y aceptaciones de propuestas, construí una sólida línea de artículos de noticias para mí mismo para agregarlos a mi aplicación de verificación de Instagram.

Sin embargo, antes de enviarme, tomé la decisión de hacer algo de lo que no veo que muchas personas hablen cuando se trata de ser verificado en Instagram: busqué ser verificado en otras plataformas primero para poder mostrarle a Instagram que ya lo he hecho. reconocida como una persona digna de mención. Después de ser verificado en Facebook y TikTok, solicité la verificación de Instagram enviando estos enlaces de redes sociales junto con tres artículos de noticias. Cuando revisé mi teléfono en la cena esa noche, vi ese pequeño cheque azul en mi perfil, y el resto fue historia.

El mayor beneficio que noté fue que mis DM de Instagram se llenaron de personas que querían colaborar o hacer negocios juntos. Ni siquiera creo que todas estas personas realmente supieran lo que hacía para trabajar, pero sabían que querían trabajar conmigo de alguna manera. También noté que mis posibles clientes en mis diversos negocios tendían a tener menos preguntas antes de realizar una compra porque la marca azul agregaba un mayor nivel de confianza.

Relacionado: Esta es la razón por la que debe tener esa marca de verificación azul de verificación en sus cuentas de redes sociales

¿Por qué se rechazó su solicitud de verificación?

En una entrevista en The Breakfast Club, se le preguntó al jefe de Instagram Adam Mosseri sobre la verificación y explicó de manera bastante simple que la compañía determina si una persona debe ser verificada en función de la cantidad de prensa que tiene. En otras palabras, cuando una persona te busca en Google, ¿hay varias fuentes creíbles que escriben sobre ti?

Cuando solicita la verificación, tiene la oportunidad de proporcionar hasta cinco enlaces a artículos de noticias y otros perfiles de redes sociales que demuestren que es creíble. Si solicitó la verificación y fue denegada, probablemente sucedió una de las pocas cosas.

En primer lugar, es posible que no haya esperado los 30 días completos que debe esperar antes de volver a presentar una solicitud después de que se le haya negado. Se rumorea que si no espera 30 días para presentar la solicitud, su solicitud será rechazada automáticamente.

En segundo lugar, es posible que no haya agregado ningún enlace a los artículos de noticias en los que ha aparecido. Si solicita la verificación sin ningún artículo de noticias, está perdiendo el tiempo. La prensa es el factor decisivo más importante para que se verifique su cuenta, y debe tenerla antes de presentar la solicitud.

Por último, es posible que haya enviado artículos de noticias en su aplicación que simplemente no son lo suficientemente sólidos. Presentarse en Forbes tiene más peso que aparecer en el periódico en línea de su escuela secundaria. Eso no quiere decir que no valga la pena enviar sus artículos pequeños. Es solo para decir que cuanto más grande sea la prensa, mayores serán las posibilidades de que te verifiquen.

También es importante que el artículo sea sobre ti. Si su nombre aparece solo una vez en una oración pequeña, puede considerar usar un artículo diferente en su solicitud. Tener su nombre en el titular es la situación más ideal.

Estos son los errores más comunes que veo que las personas cometen cuando intentan ser verificados en las redes sociales. Si aún no se ha verificado, no se desanime. Siga recibiendo más prensa, envíelo para verificación cada 30 días y estoy seguro de que llegará a tiempo.

Relacionado: 15 formas de optimizar su perfil de Instagram