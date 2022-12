4 errores pasados por alto que sabotean a los emprendedores de primer año

He tenido la oportunidad de ayudar a muchos emprendedores nuevos a lo largo de los años y, en el proceso, he notado un patrón de cuatro errores cometidos una y otra vez. Estos errores ralentizan su crecimiento y le impiden ganar tracción, y para la mayoría de las personas, son contrarios a la intuición y van en contra de lo que sus instintos le están diciendo.

Estos son los cuatro errores cruciales que debe evitar al lanzar y hacer crecer su negocio durante el primer año.

1. No elegir un nicho bien definido

Muchos nuevos emprendedores dudan en elegir un nicho estrecho porque tienen miedo de limitarse. Sin embargo, no se está limitando eligiendo un nicho; se está limitando al negarse a hacerlo.

Por ejemplo, si es un profesional independiente o un consultor, aquí hay algunas cosas positivas que suceden cuando elige un nicho estrecho:

Mejoras en la venta de tu servicio porque estás lanzando lo mismo una y otra vez. Genera reseñas y testimonios más rápido para el servicio que ofrece. Dado que cada proyecto es similar, puede crear plantillas, procedimientos operativos estándar (SOP) y otras herramientas para optimizar sus procesos y poder completar más trabajo en menos tiempo.

Elegir un enfoque bien definido tampoco solo es beneficioso para las empresas basadas en servicios. Pasé por este proceso mientras desarrollaba mi sitio web de asesoramiento para la búsqueda de empleo, que comenzó como un sitio de asesoramiento profesional general, pero nunca creció. Estaba demasiado disperso y ancho para llamar la atención. Así que reduje mi nicho y decidí cubrir solo los consejos para la búsqueda de empleo. Fue entonces cuando el sitio web comenzó a crecer. Ahora tenía una audiencia potencial más pequeña, pero era una opción más clara para esa audiencia.

También di un paso más allá. Durante los primeros meses después de esta transición, creé contenido y productos solo sobre entrevistas de trabajo. Ahora mi audiencia potencial era más pequeña una vez más. Sin embargo, tuve menos competencia y me hice conocido más rápido. Nadie vendría a mi sitio en busca de asesoramiento profesional general, pero si necesitaban ayuda con las entrevistas de trabajo, yo era uno de los pocos sitios adaptados a sus necesidades.

Comenzar con un nicho estrecho no lo limita más adelante, pero lo ayuda a ganar tracción para comenzar.

2. No buscar ayuda y apoyo

El espíritu empresarial puede ser difícil y aislante, pero hay formas de obtener ayuda. Uno de los mayores errores que puede cometer en su primer año es no buscar el apoyo de los demás. Puede encontrar ayuda (y apoyo moral) en foros en línea, sitios web como Reddit y contratando a un entrenador o mentor.

También encontré excelentes comunidades en grupos de Facebook centrados en el espíritu empresarial. Hay muchos buenos grupos de nicho que son completamente gratuitos, que puede encontrar buscando en Facebook palabras clave como "grupo de desarrolladores web independientes" o "grupo de redactores publicitarios".

También invertí en algunos cursos que tenían grupos privados de estudiantes en Facebook y descubrí que acceder a estas comunidades a menudo valía la pena el precio del curso solo. Dado que se requiere una inversión para ingresar, las discusiones tienden a ser de alto nivel y presentan a emprendedores con mayores ganancias y más experiencia. Si eres un proveedor de servicios, es posible que incluso encuentres clientes potenciales.

Independientemente de cómo elija obtener ayuda y apoyo, no necesita luchar solo con esto. Lo más probable es que otros empresarios hayan experimentado los problemas exactos con los que está lidiando. En lugar de intentar reinventar la rueda, busque ayuda y pídales consejo.

3. No colaborar con su competencia

También hay una forma más en la que puede obtener ayuda y apoyo. Como nuevo emprendedor, debe buscar formas de colaborar con sus pares y competidores de la industria. Cuando comencé mi negocio, sentí que todos en mi nicho eran el enemigo, así que evité hablar con ellos y traté de hacer todo por mi cuenta. Este fue un error crítico. Más tarde me di cuenta de que se podía tener éxito con los demás y crecer más rápido colaborando con la competencia.

Por ejemplo, hay un gran sitio web en mi nicho que originalmente vi como un competidor. Un día, le envié un correo electrónico a la fundadora y le pregunté si podía escribir para su blog. Ella dijo que sí, y ambos nos beneficiamos. Ella consiguió contenido gratuito para su sitio y yo me expuse a su audiencia. Luego me di cuenta de que el contenido que escribió era excelente, así que incluí sus consejos en algunos de los artículos de mi sitio web sin que ella ni siquiera me lo pidiera. La ley de reciprocidad es poderosa.

Más recientemente, un reportero de una publicación muy grande leyó uno de los artículos que escribí en el sitio web de este competidor y pidió entrevistarme para un artículo similar que estaban escribiendo. Ese nuevo artículo me trajo miles de lectores nuevos. Todo esto comenzó con acercarse a un competidor y construir una relación.

4. Estar ocupado pero no productivo

Este error es común entre los empresarios que dejaron un trabajo para dedicarse a su propio negocio. En la mayoría de los trabajos, se le asignaban tareas y trabajaba una determinada cantidad de horas al día. Ahora, como emprendedor, depende de usted elegir las tareas y decidir sus horas de trabajo. Por eso es importante priorizar bien, concentrarse en las tareas más importantes y reconocer la diferencia entre estar ocupado y ser productivo.

Por ejemplo, si envió una propuesta por correo electrónico a un cliente potencial y luego refrescó su bandeja de entrada 100 veces mientras esperaba ansiosamente, estaba "ocupado", pero no era productivo en absoluto. Habría estado mejor buscando más clientes potenciales para lanzar. Encontrar y presentar a un cliente potencial más puede haberle tomado solo 20 minutos, pero podría marcar la diferencia para su negocio.

Cada día, recomiendo preguntarse: "¿Cuál es la cosa más impactante que puedo hacer hoy?" Entonces hazlo primero. Si haces esto todas las mañanas, cinco días a la semana, superarás a la competencia en tu nicho. Muchos emprendedores de primer año se ven atrapados en un trabajo ajetreado, como obsesionarse con su logotipo o cambiar el lema de su sitio web 10 veces. Concéntrese en las tareas generadoras de ingresos y de crecimiento empresarial a primera hora de la mañana, y estará mucho mejor.

También me ha resultado útil auditar las tareas que estoy haciendo y asignar valores monetarios a cada una. Para cada tarea, me pregunto: "¿Esta actividad vale $ 10, $ 100, $ 1,000, $ 10,000 o más para mi negocio a largo plazo?" Esto ayuda a aclarar si me estoy enfocando en las cosas correctas o simplemente estoy ocupado. Si una tarea tiene un valor particularmente bajo, puedo buscar subcontratarla o eliminarla por completo también.

Cuanto más rápido pueda cambiar su forma de pensar para centrarse en los logros y los resultados en lugar del tiempo invertido, mejor. Sea productivo, no solo activo. Si sigue los pasos anteriores, evitará los errores comunes que descarrilan a muchos propietarios de nuevos negocios para que pueda aumentar sus ingresos más rápido, darse a conocer en su nicho y posicionarse para el éxito a largo plazo.