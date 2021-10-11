Aprenda a codificar con un doctorado en ciencias de la computación. Prepare sus habilidades para el futuro con este paquete de codificación.

Si observa las habilidades más populares y demandadas en la fuerza laboral moderna, encontrará una gran cantidad de habilidades relacionadas con la codificación. Esto se debe a que el mundo tiende a la automatización y las personas que pueden crear tecnología son más valiosas que nunca. Como emprendedor, su empresa no puede tener éxito si no ha realizado alguna inversión en tecnología.

Es posible que no pueda crear una aplicación desde cero, pero vale la pena desarrollar algunas habilidades básicas de codificación para adoptar la mentalidad adecuada y hacer que su negocio sea más eficiente y productivo. Ya sea que solo desee una formación básica en codificación o desee convertirse en un maestro, el paquete de habilidades de codificación premium lo tiene cubierto. Está a la venta por solo $ 29 (regular $ 1,800).

Este paquete de 9 cursos proviene del Dr. Chris Mall, (calificación de instructor 4.5 / 5) un Ph.D. en Ciencias de la Computación y Desarrollo de Software. Mall cuenta con múltiples certificaciones profesionales de tecnología de la información, incluidas CySA +, PRINCE2 Practitioner y Information Technology Infrastructure Library ITIL v3. También tiene una Maestría en Ciencias en Tecnología de la Información. Baste decir que el tipo sabe lo que hace.

En este paquete extenso, Mall le brinda una descripción general completa de algunas de las habilidades de programación más importantes de la actualidad y muchos de los exámenes de certificación que deberá aprobar para comenzar a trabajar con ellos de manera profesional. Comenzará con una preparación para el examen de Microsoft MTA 98-361, aprenderá a crear programas utilizando estructuras lógicas y de datos y comprenderá cómo desarrollar aplicaciones en cuestión de minutos. A partir de ahí, profundizará en lenguajes de programación como Python, SQL, C ++, Flutter y mucho más. Se preparará para aprobar el examen PCEP de Python y el examen ITIL para estar listo para trabajar en un entorno tecnológico.

Desarrolle las habilidades de codificación que necesita para prosperar en el futuro. Ahora mismo, puede obtener el paquete de habilidades de codificación premium por solo $ 29 (regular $ 1,800).

