Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

La tecnología ha cambiado por completo la forma en que nos comunicamos, desde nuestra vida personal diaria hasta el lugar de trabajo. Podemos comunicarnos de manera más rápida, eficiente y conveniente.

Están surgiendo nuevos dispositivos, herramientas y software que continúan avanzando en la tecnología de las comunicaciones, y las tecnologías populares existentes se actualizan y mejoran constantemente. La comunicación empresarial debe utilizar esta nueva tecnología para tener éxito. Hace años, la comunicación avanzó con la introducción de las computadoras de escritorio y el correo electrónico. Ahora tenemos dispositivos móviles con una potencia informática mucho mayor para manejar el correo electrónico y al mismo tiempo participar en llamadas de videoconferencia con personas del otro lado del mundo.

La comunicación empresarial también es móvil y se han eliminado todos los muros. Las empresas deben comprender que deben adaptarse rápidamente o perder participación de mercado frente a un competidor que comprende el nuevo panorama de las comunicaciones.

Aquí hay cuatro formas en que la tecnología ha cambiado la comunicación empresarial.

Relaciones públicas

Las relaciones públicas estratégicas (PR) requieren un enfoque muy diferente en estos días y esto se debe a las redes sociales. Anteriormente, las relaciones públicas eran un medio para presentar una empresa de manera positiva, destacando logros, premios y mencionando información de interés periodístico. Las campañas actuaron como un puente entre la empresa y sus representantes ante el público en general.

Ahora, gracias a los sitios web y las redes sociales, se puede acceder fácilmente a todas las empresas. Si un consumidor o un miembro de los medios de comunicación tiene una pregunta, se comunican directamente con ellos. Incluso los ejecutivos clave son fácilmente accesibles a través de sus perfiles personales de redes sociales, lo que nunca antes había sido el caso. Si desea hacerle una pregunta al CEO, simplemente puede enviar un DM en Instagram o Twitter y recibir una respuesta.

Las campañas de relaciones públicas de hoy se centran en una agenda completamente diferente, que incluye:

Gestión de reputación online

Compromiso, interacción y satisfacción del cliente en las redes sociales

Asegurar menciones y entrevistas en línea para ayudar a mantener una reputación positiva

Relacionado: 7 formas creativas de impulsar su estrategia de redes sociales

Comunicación interna

La forma en que una empresa puede comunicarse internamente ahora es increíble, y aún más lo es la capacidad de construir un equipo global sin paredes de oficina. Esto permite a las empresas contratar al mejor candidato posible para cada puesto, independientemente de la ubicación geográfica.

Existen programas, herramientas y software SaaS que permiten una colaboración fluida, videoconferencias y uso compartido de datos y archivos. Las mayores ventajas incluyen las siguientes:

Video chat: todo su equipo global puede estar presente para reuniones, anuncios y sesiones grupales de descarga de ideas. También permite la comunicación cara a cara que es más efectiva que los correos electrónicos.

Colaboración y uso compartido de pantalla: esto es ideal para reuniones entre departamentos o para resaltar instrucciones. Estas herramientas también pueden proporcionar demostraciones y permitir que los miembros del equipo compartan notas.

Almacenamiento en la nube: cuando todo está en una ubicación centralizada, la organización es muy sencilla. Además, el almacenamiento en la nube elimina la necesidad de enviar archivos a varias direcciones de correo electrónico y corre el riesgo de verse comprometido. Configurar los archivos como "Solo lectura" y permitir que solo los miembros internos del equipo accedan a ellos es más seguro y conveniente.

Relacionado: 8 formas sencillas de hacer que las redes sociales funcionen para su negocio

Marketing y publicidad

La forma en que una empresa publica los mensajes de marketing y los anuncios ha cambiado por completo y las redes sociales son la razón principal de esto. Los consumidores solían obtener su información de la televisión, periódicos y similares, que era también donde solían encontrar la mayoría de los anuncios que conocen.

Ahora, los feeds de noticias de Facebook son a los que muchos recurren cuando los consumidores buscan noticias, y aquí también es donde las empresas les comercializan. Es muy eficaz porque puede apuntar con precisión.

Aparte de las redes sociales, los blogs y YouTube, los podcasts también son métodos de entrega muy populares para compartir mensajes multimedia y publicitar su negocio. Pero no importa dónde llegue a los consumidores, debe estar activo donde pasan la mayor parte de su tiempo. Hace años, estaban sentados frente al televisor por la noche, listos para recibir un anuncio. Hoy en día, todo el mundo está pegado a las redes sociales durante un gran porcentaje del día.

Relacionado: 10 leyes del marketing en redes sociales