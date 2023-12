Microsoft quiere meterse de lleno en la industria musical con el lanzamiento de la última actualización de Copilot, su asistente impulsado por la inteligencia artificial (IA).

Lo anterior busca lograrlo al asociarse con Suno, compañía musical basada en la IA, y permitiendo a los usuarios componer canciones completas con solo una frase.

Copilot, el modelo que está integrado en diversos servicios de Microsoft, se suma a la colaboración con Suno para ofrecer a los usuarios la capacidad de crear melodías y letras personalizadas con un mensaje.

De acuerdo con Xataka, Esta asociación permite a los usuarios, independientemente de su experiencia musical, disfrutar de la creación de canciones inteligentes y entretenidas.

Suno se destaca por su capacidad única para generar canciones completas, incluyendo letras, instrumentos y voces, a partir de una sola oración.

Esta nueva herramienta elimina la barrera tradicional de tener conocimientos musicales o habilidades para cantar e interpretar instrumentos.

Para acceder a esta función, los usuarios deben abrir Microsoft Edge, visitar copilot.microsoft.com, e iniciar sesión.

Posteriormente, los usuarios deben habilitar Suno haciendo clic en su icono en la lista de extensiones (plugins).

Luego, se debe pedir a Copilot que cree un tema utilizando comandos específicos, por ejemplo: "Crea una canción country para dos personas enamoradas".

Tanto la canción como la letra —ambas generadas por IA—, pueden compartirse a través de redes sociales, lo que permite a los usuarios mostrar su creatividad y colaborar con otros aficionados de la música.

You can make great music, whether you're a shower singer or a charting artist. No instrument needed, just imagination.



Make your song today at https://t.co/HG7qM2Jhr5 pic.twitter.com/vVbWiSPouJ