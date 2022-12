Empleados de TikTok usaron datos de la empresa para espiar a periodistas

La empresa china de tecnología ByteDance reconoció que algunos de sus trabajadores accedieron de manera indebida a datos de TikTok, con el objetivo de rastrear a periodistas y, de esa manera, identificar el origen de filtraciones de información a medios de comunicación.

Dichos colaboradores del gigante asiático tuvieron acceso a esta información, con la finalidad de localizar posibles conexiones entre un ex reportero de BuzzFeed, un periodista de The Financial Times y empleados de la compañía.

De acuerdo con información recopilada por Reuters, los empleados de la empresa dueña de TikTok consultaron las direcciones IP de los periodistas para saber si coincidían con quienes realizaron las filtraciones.

Esta situación podría incrementar la tensión que existe entre el gobierno de Estados Unidos y ByteDance, debido a que las autoridades norteamericanas consideran que los datos de los usuarios de TikTok no están protegidos adecuadamente.

Los cuatro trabajadores, dos de China y dos de Estados Unidos, fueron despedidos de manera inmediata, por haber violado el reglamento de la compañía, la cual dio a conocer que estaban tomando medidas adicionales para evitar este tipo de actividades.

Por su parte, Lizzie Grams, portavoz de BuzzFeed News, comunicó que dicha empresa se encontraba perturbada por el informe, pues consideró que demuestra "un flagrante desprecio por la privacidad y los derechos de los periodistas, así como de los usuarios de TikTok".

Asimismo, Forbes informó que empleados de ByteDance también realizaron espionaje a algunos de sus colaboradores, mismos que trabajaron antiguamente en BuzzFeed News.

Por medio de un correo electrónico privado, al cual tuvo acceso Reuters, el director ejecutivo de TikTok Shou Zi Chew, manifestó que la "mala conducta no es en absoluto representativa de lo que sé que son los principios de la empresa".

Agregó que la compañía está desarrollando TikTok U.S. Data Security, división que tiene el objetivo de garantizar la seguridad de la información de los usuarios.