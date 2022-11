La inteligencia artificial llega a Canva: ya puedes crear imágenes a partir de texto

El software de diseño gráfico evoluciona y comienza a incorporar herramientas basadas en la inteligencia artificial. Primero Microsoft anunció que su paquete Designer contará con toda la fuerza de DALL-E 2 para ofrecerle al usuario la posibilidad de crear imágenes a partir de entradas de texto.

Canva

Ahora Canva, el que se ha convertido en uno de los programas de diseño más usados del mundo, ha integrado a sus herramientas a Stable Diffusion que permite a los usuarios la creación de imágenes a partir de palabras.

Desarrollado por Stability AI, Stable Diffusion es un modelo de aprendizaje de código abierto al alcance de cualquier desarrollador para ser integrado a diversas plataformas. Ya es posible usarlo en Photoshop o GIMP, por ejemplo, por medio de extensiones (plugins) y ahora está presente en la sección de herramientas de Canva.

La herramienta llamada Text to Image (Imagen a texto) funciona de manera simple, pues solo hace falta que el usuario escriba un texto y defina el estilo con el que quiere que la imagen sea creada para que la inteligencia artificial haga su trabajo. Es posible elegir de entre una variedad de estilos como fotografía, ilustración, pintura, imagen en 3-D, un patrón o arte conceptual. Por cada solicitud, Canva arrojará cuatro diversos diseños y el usuario tendrá derecho a generar 100 imágenes por mes en la versión gratuita de la plataforma.

En un comunicado publicado en su página oficial Canva explica: "Text to Image no solo permite a nuestra comunidad crear contenido visual más rápido que nunca, sino que también marca el final del bloqueo creativo. Con Text to Image, las ideas de diseño fluyen libremente, así es que si tú tienes el texto, nosotros tenemos la imagen.

"En menos de dos meses desde el lanzamiento de la versión beta de Text to Image, nos hemos sentido abrumados por la respuesta entusiasta de nuestra comunidad, con más de 6 millones de imágenes creadas y aplicadas a una variedad de casos de uso prácticos, desde publicaciones en redes sociales hasta presentaciones, folletos comerciales e incluso logotipos".

Herramientas de diseño basadas en la inteligencia artificial: ¿bendición o amenaza?

Este tipo de herramientas le facilitan la vida, sobre todo a quienes no saben diseñar y ha despertado cierta preocupación entre los artistas, fotógrafos y diseñadores gráficos. Lo cierto es que utilizarlas no es tan sencillo y para obtener resultados óptimos es necesario aprender a alimentarlas con textos e instrucciones que hagan sentido. Bien utilizadas pueden ser un nuevo recurso para explotar, incluso por los profesionales del diseño y la imagen.

Funcionan cruzando la información almacenada en bases de datos para determinar qué es lo que significa cada uno de los términos en el texto y crear algo nuevo a partir de esos significados. Por le momento tienen ciertas limitaciones y filtros de seguridad para que no se les dé un mal uso creando imágenes ofensivas o inapropiadas.