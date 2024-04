Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Todo el mundo quiere hacer más tiempo para la lectura. Después de todo, esa lista de libros no se va a marcar sola. Pero los empresarios pueden beneficiarse especialmente de leer más , desde aprender nuevas formas de pensar de vanguardia hasta simplemente darle a su cerebro el alimento que necesita para tararear al máximo nivel. Por supuesto, administrar un negocio no siempre ofrece mucho tiempo libre. Así que modifique su lista de lectura con la ayuda de FlashBooks Business Book Resúmenes .

FlashBooks es una forma innovadora de disfrutar de los principales libros de autoayuda y de negocios en formato de resumen. La biblioteca FlashBooks incluye cientos de resúmenes de libros de no ficción que están diseñados para leerse o escucharse en aproximadamente 20 minutos o menos, lo que le brinda la idea principal sin pasar semanas leyendo un libro completo. Podrás digerir los conceptos básicos de los libros que no tienes tiempo de leer y podrás aplicarlos a tu vida de inmediato. Además, los resúmenes siempre están disponibles como audiolibros si prefiere escucharlos mientras viaja.

FlashBooks agrega nuevos títulos a la biblioteca todos los meses para que nunca se quede sin nuevos resúmenes para leer. Puede acceder a los resúmenes en cualquier dispositivo, desde iPhone y Android hasta su Kindle, archivos PDF, computadora y más. Los audiolibros están formateados como archivos MP3 descargables para que pueda escucharlos a través de cualquier dispositivo móvil.

Algunos de los títulos actuales más populares incluyen Atomic Habits de James Clear, The Subtle Art of Not Giving a F*ck de Mark Manson, The 5 Love Languages de Gary Chapman y The One Thing de Gary Keller y Jay Paspasan.

Comienza a leer más sin hacer una enorme inversión de tiempo. Por un tiempo limitado durante nuestra Venta de lo mejor de lo digital, puede obtener una suscripción de por vida a los resúmenes de libros de negocios de FlashBooks por solo $ 69.99 cuando usa el código de promoción DESCARGAR .

