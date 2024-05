La empresa Waymo, perteneciente a Alphabet, ha alcanzado un hito significativo al superar un millón de viajes con sus robotaxis autónomos. A través de sus redes sociales, la empresa compartió los resultados obtenidos en los últimos años.

Según las cuentas oficiales de la compañía, sus vehículos autónomos realizan más de 50,000 viajes semanales. Estos logros se han alcanzado en cuatro ciudades de Estados Unidos: Phoenix, Austin, San Francisco y Los Ángeles.

"Vemos que personas de todos los ámbitos de la vida utilizan nuestro servicio para viajar sin preocupaciones, ganar independencia y recuperar sus desplazamientos diarios. El transporte totalmente autónomo es una realidad y una opción de movilidad preferida para quienes navegan por sus ciudades todos los días," explica la publicación en las redes sociales.

Our safe and deliberate approach to scaling the Waymo Driver is gaining traction, as we're now serving more than 50,000 paid trips every week across three major cities. Thank you to our riders for trusting us to get you to your destinations safely and reliably. pic.twitter.com/g0ws4QnV7v