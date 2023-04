Ya está aquí Auto-GPT, la inteligencia artificial que trabaja (casi) sola

A estas alturas del partido nadie cuestiona ya el poder que tienen las herramientas impulsadas por la inteligencia artificial como ChatGPT y Bard. Ambos desarrollos son capaces de crear contenido a partir de las instrucciones que el usuario les dé.

De ese modo estas herramientas pueden ayudarte a redactar un correo electrónico, un ensayo, un libro completo o incluso el código para un sitio web, pero requieren siempre de la participación activa de un usuario humano. ¿O no?

Un nuevo modelo llamado Auto-GPT comienza a causar revuelo, pues no requiere del aporte de un usuario para trabajar. El sistema fue liberado en GitHub (el repositorio de código de proyectos abiertos utilizado por los desarrolladores) y ha causado sensación, pues tiene la habilidad de trabajar de manera autónoma generando auto encargos.

El programa fue creado por un desarrollador que utiliza el nombre de Significant Gravitas a partir de GPT-4. Aunque Auto-GPT no es totalmente independiente, una vez que ha recibido una instrucción inicial para cumplir un objetivo general, tomará decisiones y dará los pasos que necesite para alcanzarlo; es decir: una inteligencia artificial que se gestiona sola.

A partir del código desarrollado por Significant Gravitas, varios programadores han puesto a la inteligencia artificial a su servicio. El usuario de Twitter Asim Shrestha, por ejemplo, le pidió a Auto-GPT que creara una startup solo con $100 dólares de financiamiento y posteó un video del sistema "pensando" los pasos y tareas que debe de seguir para cumplir con el encargo.

Introducing #AgentGPT, an attempt at #AutoGPT directly in the browser



Give your own AI agent a goal and watch as it thinks, comes up with an execution plan and takes actions. Try for free now at https://t.co/F8Nz4LGC0e pic.twitter.com/julzWBNk6X