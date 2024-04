"არ შექმნათ მეუღლესთან ან პარტნიორთან საერთო საბანკო ანგარიში" - კევინ ო'ლირის რჩევები

კევინ ო'ლირი გვირჩევს, "არ გააერთიანოთ ფინანსები, საბანკო ანგარიშები თქვენს მეუღლესთან... მე ამას ჩემს ოჯახშიც ვკრძალავ". The Shark Tank-ის ვარსკვლავმა ხაზი გაუსვა ურთიერთობაში საკუთარი ფინანსური იდენტობის, დამოუკიდებლობის" შენარჩუნების მნიშვნელობას.

ო'ლირი ცნობილია თავისი პირდაპირი ფინანსური რჩევებით. ის იმედისმომცემ ანტრეპრენერებსაც კი ABC-ის ჰიტშოუში ოფლში წურავს.

FOX Business-ის "Varney & Co"-ს ეპიზოდში გამოჩენისას ბიზნესმენმა თქვა, რომ არ სჯერა, რომ დაქორწინებულმა წყვილებმა უნდა გააერთიანონ თავიანთი საბანკო ანგარიშები და გადაცემის წამყვან სტიუარტ ვარნის ისიც უთხრა, რომ მნიშვნელოვანია, ადამიანმა შეინარჩუნო საკუთარი ფინანსური იდენტობა ურთიერთობაში, ეს კი იმ შემთხვევაში, თუ ყველაზე უარესი სცენარი განვითარდება.

"უნდა შეინარჩუნოთ საკუთარი ფინანსური იდენტობა, რადგან ქორწინებების 50% მთავრდება განქორწინებით ფინანსური წნეხის გამო ქორწინების პირველი ხუთი წლის განმავლობაში და მაშინაც კი, თუ თქვენ გაქვთ გრძელვადიანი ურთიერთობა და რაიმე დაემართება თქვენს მეუღლეს, როგორიცაა გარდაცვალება… თუ არ გაქვთ საკუთარი ფინანსური იდენტობა, თქვენ ამერიკაში ველურ უდაბნოში აღმოჩნდებით", - თქვა ო'ლირიმ.

ო'ლირი მიიჩნევს, რომ ადამიანები არიან "გიჟები", როცა მიდიან გადაწყვეტილებამდე, გააერთიანონ თავიანთი და პარტნიორის ანგარიშები და არ შეინარჩუნონ საკრედიტო რეიტინგი, საკუთარი ანგარიშები.

"ამას მე ჩემს ოჯახში ვკრძალავ, რადგან რეალურ სამყაროში ვცხოვრობ".

ო'ლირიმ დასძინა, რომ როდესაც საქმე ეხება წყვილების საერთო ფინანსური მომავლის აშენებას, წინასაქორწინო შეთანხმება "ბევრს ეხმარება".

The Shark Tank-ის ვარსკვლავმა ასევე X-ზეც (ყოფილი ტვიტერი) დაპოსტა, რომ წყვილებმა უნდა შეინარჩუნონ საინვესტიციო და ანაბრის ანგარიშები ინდივიდის "საკუთარ სახელზე", განსაკუთრებით ურთიერთობის პირველი 10 წლის განმავლობაში.

You do NOT have to merge your accounts with your significant other! There's absolutely no need to do that. It's very important that you keep your OWN financial identity. pic.twitter.com/oDhCGzzg2H