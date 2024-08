ევროკავშირი და GITA აძლიერებენ საქართველოს რეგიონებში IT სექტორის განვითარებას

Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.

12 აგვისტოდან 21 აგვისტომდე საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო (GITA), ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის "Do IT with the EU" ფარგლებში, იწყებს საინფორმაციო შეხვედრების სერიას საქართველოს 10 რეგიონში. აღნიშნული ინიციატივა მიზნად ისახავს საინფორმაციო ტექნოლოგიების სექტორის განვითარებასა და ციფრული უნარების გაძლიერებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

შეხვედრების მთავარი მიზანია ადგილობრივი IT სპეციალისტებისა და დაინტერესებული პირებისთვის პროექტის სარგებლის გაცნობა, მათ შორის სასწავლო პროგრამების, საერთაშორისო სერტიფიცირებისა და დასაქმების შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის გაზიარება. საინფორმაციო შეხვედრების სერია, ხელს შეუწყობს რეგიონული IT ეკოსისტემების გაძლიერებას და ტექნოლოგიური ინოვაციების წახალისებას მთელ საქართველოში.

შეხვედრები გაიმართება შემდეგ ქალაქებში: ახალციხე, ბათუმი, ოზურგეთი, ზუგდიდი, ქუთაისი, ამბროლაური, კასპი, მცხეთა, თელავი და რუსთავი. დეტალური განრიგი შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ბმულზე.

აღნიშნული საკვანძო შეხვედრები მიზნად ისახავს ადგილობრივ IT სპეციალისტებსა და დაინტერესებულ პირებს გააცნოს ის ტრანსფორმაციული შესაძლებლობები, რომლებსაც პროგრამა სთავაზობს. საინფორმაციო სესიების ფარგლებში, დამსწრეებს წარედგინებათ ყოვლისმომცველი პროგრამა, რომელიც წარმოაჩენს პროექტის უპირატესობებსა და საქართველოში IT სფეროს მზარდ პოტენციალს. GITA-ს წარმომადგენლები მიმოიხილავენ პროექტის მასშტაბსა და მიზნებს, დეტალურად წარმოადგენენ სასწავლო პროგრამებს, საერთაშორისო სერტიფიცირების შესაძლებლობებსა და დასაქმების პერსპექტივებს. ინდუსტრიის ლიდერები ისეთი წამყვანი IT კომპანიებიდან, როგორებიცაა EPAM, Lineate, Sweeft Digital, Exactpro და DataArt გაუზიარებენ ინფორმაციას მიმდინარე IT ტენდენციების შესახებ, რაც მონაწილეებს მნიშვნელოვან დარგობრივ ცოდნას შესძენს. ამ ღონისძიებების მთავარი მახასიათებელია ის, რომ მონაწილეებს ექნებათ შესაძლებლობა შეხვდნენ ინსტრუქტორებს, რომლებიც გაუძღვებიან სასწავლო კურსებს. გამოცდილი პროფესიონალები მიაწვდიან დეტალურ ინფორმაციას პროგრამის მოთხოვნებისა და სასწავლო გეგმის სტრუქტურის შესახებ, რაც მონაწილეებს ნათელ წარმოდგენას შეუქმნის მოსალოდნელი სასწავლო პროცესის შესახებ.

შეხვედრები ღიაა ყველა დაინტერესებული პირისთვის. რეგისტრაცია შესაძლებელია "Do IT in Georgia" Facebook გვერდზე განთავსებული ფორმის მეშვეობით.

ევროკავშირის შესახებ



30 წელზე მეტია ევროკავშირს საქართველოსთან მჭიდრო პარტნიორული ურთიერთობა აკავშირებს. ქვეყნის განვითარებას ევროკავშირი ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებით და ექსპერტული, ინოვაციებისა და ფინანსური მხარდაჭერის გზით ახორციელებს. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა მშვიდობის, თავისუფლების, დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის საერთო ღირებულებებს ეფუძნება. საქართველოში ევროკავშირის მხარდაჭერის შესახებ მეტი ინფორმაცია იხილეთ მითითებულ ბმულზე: https://eu4georgia.eu/ka/evrokavshirisakartveloshi/

პროექტის შესახებ



ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი "Do IT with the EU" მიზნად ისახავს საქართველოს IT სექტორის ტრანსფორმაციას მსოფლიო კლასის სტანდარტების შესაბამისად. ორი წლის განმავლობაში, 1,300-ზე მეტი მოქალაქე გაივლის ტრენინგს მაღალი მოთხოვნის მქონე IT პროფესიებში. მათგან 1,000 IT სპეციალისტი მიიღებს საერთაშორისო სერტიფიკატს, ხოლო 300 IT პროფესიონალს მიეცემა უნიკალური დასაქმების შესაძლებლობა. ეს ინიციატივა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს ციფრული ეკონომიკის ზრდას, წაახალისებს ინოვაციებს და შექმნის კონკურენტუნარიან IT სამუშაო ძალას.