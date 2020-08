11 CEO famosos que fueron despedidos de sus empresas (y qué podemos aprender de sus errores)

Steve Easterbrook de McDonald's es solo el último director ejecutivo que supuestamente no reconoció la importancia de la ética y dañó permanentemente su reputación. Estas son las lecciones que las empresas pueden aprender de cada uno de ellos.

Executive Vice President of Innovation at Massive Alliance

August 21, 2020 10 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

McDonald's derrocó a su exdirector ejecutivo Steve Easterbrook en noviembre del año pasado por violar la política de la empresa al entablar una relación íntima con un empleado. La junta acusó a Easterbrook de demostrar "falta de juicio" en ese momento, pero resultó que había mucho más en la historia. Basado en un aviso anónimo que la junta recibió en julio, McDonald's ahora alega que Easterbrook no solo tenía numerosas relaciones con empleados, sino que mintió sobre ello, destruyó evidencia y potencialmente cometió fraude. Como resultado, la compañía ahora está demandando a su exCEO por 42 millones de dólares en sueldos y beneficios, la cantidad que originalmente había acordado pagarle en forma de un paquete de indemnización.

Basado en las acciones que Easterbrook supuestamente tomó para ocultar sus relaciones pasadas, se puede ver que el ejecutivo entendía claramente que podía meterse en problemas. La moraleja de esta historia en particular, entonces, no es demasiado profunda: si es algo que necesitas encubrir, simplemente no lo hagas en primer lugar (es decir, reconoce la importancia de la ética). Pero Easterbrook está lejos de ser el primero en caer de la cima de la escalera corporativa. Aquí hay otros 11 directores ejecutivos en desgracia, junto con lo que podemos aprender de su rápido descenso.