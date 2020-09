Conoce a 12 jóvenes millonarios que están alterando la forma en que se hacen los negocios

A veces, una idea es mala. Pero otras veces, una idea es buena, pero el momento es malo.

David Zamarin no se dio cuenta al principio, pero su idea cayó en la última categoría. Cuando era un adolescente que crecía en Filadelfia, Zamarin simplemente no podía mantener limpias a sus amados Air Jordans. Imaginó una película mágica que le quitaría los zapatos cada vez que se ensuciaran, revelando una superficie prístina. Pero... no existía. Y no tenía idea de cómo crearlo.

Así que hizo la siguiente mejor opción. Comenzó un negocio de limpieza y reparación de calzado llamado LickYourSole, que comercializó con los equipos deportivos locales. Fue un éxito instantáneo y lo vendió cuatro meses después. Pero a medida que crecía, no podía deshacerse de su idea original. ¿Era realmente posible una película protectora para zapatos?

Para averiguarlo se involucró con el departamento de química del Centro Singh de Nanotecnología de la Universidad de Pensilvania. Luego se embarcó en un largo proceso de Innovación y Desarrollo. Después de más de tres años, lo había logrado: creó DetraPel, un líquido no tóxico que protege los materiales de las manchas.

En 2017, a la edad de 19 años, lanzó el producto en Shark Tank Estados Unidos y recibió una oferta de 200 mil dólares. El dinero finalmente fracasó, pero la publicidad no tuvo precio. “Tuvimos cientos de miles de visitantes a nuestro sitio web a los pocos minutos de la emisión del programa”, dice Zamarin. Eso ayudó a impulsar el crecimiento y le ha permitido a Zamarin atraer contrataciones clave y centrarse en fortalecer las operaciones, ya que la marca proyecta un crecimiento 13 veces mayor en las ventas de 2020 año tras año.

Este año, en respuesta al COVID-19, DetraPel cambió la producción para fabricar desinfectantes y desinfectantes para manos, y el negocio creció aún más: "Tuvimos ventas récord en marzo, abril y mayo".