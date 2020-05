De pura cepa

October 6, 2006 3 min read

Por coreo electr?nico, un estudiante norteño comenta connosotros sus lecciones de ?xito. Queremos compartirlas contigo

Me llamo Ra?l, tengo 21 años, soy mexicano. Estudio mi carrerauniversitaria en Monterrey, a 300 kil?metros de la casa de mis padres.Rento una casa con seis amigos. Se imaginar?n la falta de autoridad conla que vivo.

Les digo esto para que no crean que est? escribiendo una personaaltamente responsable. Soy alguien com?n y corriente.

Sin embargo, mi mente no puede estar quieta. Hace seis meses estaba con uno demis amigos en la sala de la casa, haciendo nada (como acostumbr?bamos) yyo tra?a la idea de aprovechar los viajes a mi casa --en Monclova,Coahuila-- llevar algo para vender desde Monterrey y pagarme por lo menos lagasolina del viaje. En esas estaba y se lo cont? a mi amigo, quien merespondi? que su pap? vend?a carb?n en Monclova.

Media hora despu?s de haberle preguntado al pap? de mi amigo elcosto del kilo de carb?n, ya est?bamos en restaurantes y asadoresofreciendo el combustible.

Una hora m?s tarde ya ten?amos tres clientes potenciales, que unasemana despu?s se convirtieron en nuestros primeros clientes seguros.

No tuvimos tiempo ni de emocionarnos con la idea. ¡Ya est?bamos conun pequeño negocio! Yo no lo cre?a. Pens? que en dos otres semanas, a lo m?s, nos hartar?amos, porque esto implicabaviajar unos 600 kil?metros los fines de semana, y vaya que para nosotrosson importantes. Han pasado seis meses desde entonces y ya tenemos 37 clientes,un cami?n de tres toneladas e ingresos de $13,000 semanales. As?,s?lo as?. No es dif?cil hacer negocios, el secretoest? en no aferrarse. Floten sobre el negocio. Apasi?nense, perono se aferren.

Me gusta crear negocios, no me gusta vender carb?n. Pronto cerraremos otraspasaremos este negocio, todav?a no lo decidimos. Y comenzaremos conotro que, por ahora, nos interesa m?s. Se trata de un videoclub en elque s?lo ofreceremos, en renta, pel?culas de cine independiente.

De nuevo empezaremos sin ingresos, s?lo con la idea. Y no tenemos miedode fracasar, flotamos sobre los negocios, eso abre la mente. Apasi?natecon el proceso, no con el resultado.

No hay nada que perder, s?lo ten en cuenta algo: todas las ideasfuncionan, todas [Nota del editor: siempre y cuando se les asigne unaestrategia].

Creo que todo el que escribe aqu? es ganador porque est?interesado en hacer que las cosas funcionen. Ustedes, nosotros, debemosaportarles a quienes est?n interesados en participar. Hay que unirse,compartir. ¡H?ganlo, hag?moslo! Que el mundo voltee a verhacia Am?rica Latina.

Les mando mis saludos y, por favor, cont?ctenme, quiero saber susopiniones. Mi correo es: paleozoico@hotmail.com

