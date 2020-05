Llamando al dinero

October 6, 2006 4 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Preguntamos a algunos emprendedores cómo se hicieron de recursos parasu negocio.

Por Adriana Reyes

Analiza aquí sus respuestas.

Nombre del emprendedor: Vidar Alejandro Valadez Rodríguez

Nombre del negocio: Virtual Solutions

Giro: desarrollo de soluciones informáticas y servicios deconsultoría en las áreas de las tecnologías de lainformación

Inauguración: marzo de 2001

&flashquotEl sueño de tener mi propia empresa comenzó cuando estudiaba elcuarto semestre de ingeniería en computación, pero como en mifamilia no existe la cultura del emprendedor, era imposible encontraralgún pariente inversionista que creyera en mí, y como ningunainstitución bancaria me otorgaría un crédito para mimicroempresa a mis escasos 19 años, comencé a realizar trabajosque serían la esencia de mi negocio y me generarían el capitalpara abrir mi propia compañía. Afortunadamente, laespecialización en las tecnologías de la información meofreció las herramientas para vender mis servicios a las empresas. Alprincipio ofrecí mis servicios de forma individual, ahorré y,poco a poco, renté un local y contraté gente. Tardé cuatroaños en consolidar el negocio.&flashquot

Nombre del emprendedor: Humberto López Gallegos

Nombre delnegocio: PERSTO Soluciones que Evolucionan

Giro: soluciones/estrategias integrales para uso de biométricos enorganizaciones

Inauguración: octubre de 2000

&flashquotIniciamos como una división de sistemas del Grupo Mylsa (empresas deconstrucción). Ahí empezamos a dar servicios de tecnologíaa empresas y después de cuatro años decidí especializarmeen tecnología y crear PERSTO. El capital de arranque, en la mayor parte,provino en parte de mis ahorros y en parte de los proyectos queteníamos. Además, solicitamos el apoyo de nuestros clientes paramantener la operación y no parar el desarrollo de la empresa,presentando el proyecto los avances y perspectivas como aval.&flashquot

Nombre de la emprendedora: Norma Noguez

Nombre del negocio: ColegioEratseni

Giro: centro de educación preescolar

Inauguración: septiembre de 1994

&flashquotDurante diez años trabajé como profesora de educaciónpreescolar, lo que me permitió ahorrar para iniciar mi escuela.Sabía que no era mucho el dinero, pero contaba con un inmueble quepodía adecuar a los requerimientos que la Secretaría deEducación Pública me pedía, para eso me serviría eldinero ahorrado. Con mis tarjetas de crédito compré materialdidáctico y mobiliario: pizarrones, resbaladillas, juegos de mesas ypupitres. En dos años recuperé mi inversión.&flashquot

Nombre del emprendedor: Iván Ureña

Nombre del negocio:Tren Turístico de Cuernavaca

Giro: transporte turístico

Inauguración: julio de 1999

&flashquotSiempre supe que deseaba abrir un negocio propio, pero no teníadinero. Así que estudié muy duro, obtuve una Maestría eneconomía y trabajé en diversos puestos, durante diez años.Ahorré todo lo que pude y con ese dinero, compré un par depropiedades, que con el tiempo incrementaron su valor; los vendí y conese dinero y la ayuda de mi socio, abrimos la empresa. Un par de añosdespués, él me vendió su parte. Para pagarle, obtuvepréstamos de amigos. Les decía &flashquotmejor préstame amí, te daré mejores intereses que el banco. A ellos les convino ya mí también. Ya cubrí esos compromisos.&flashquot

Nombre del emprendedor: Miguel Ángel Gallegos Soto

Nombre delnegocio: Gallegos Servicios Profesionales

Giro: despacho de consultoría administrativa y contable

Inauguración: septiembre de 1995

&flashquotLo primero que conseguí fueron los clientes, y con eso pude fijar unflujo de efectivo para mi negocio. Comencé con el solo servicio decontabilidad, cuyo beneficio económico es que se fija una iguala mensualy es por eso que con sólo vender el servicio contable a algunos clientespude ir comprando el equipo que necesitaba para montar la empresa que hoy tengo.&flashquot

