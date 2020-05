Marketing-3039

October 6, 2006 3 min read

Apasionados por la marca

Un experto piensan que detrás de la marca está el éxito... aquí ofrece sus razones

Por Chris Penttila*

ada emprendedor podría tener una definición ligeramente distinta de lo que es el diseño de marca, unos cuantos ni siquiera la saben, o incluso no le ponen atención. Diseñar una marca o no hacerlo, esa es la cuestión. Y todos tienen una opinión diferente.

&flashquotDesde luego la gente dirá, 'Bueno, el diseño de marca en realidad no importa'. Es el concepto más tergiversado en toda la mercadotecnia. Muchos creen que sólo es cuestión de identidad.

Pero es mucho más que eso&flashquot, dice Rob Frankel, experto en diseño de marcas radicado en Los Ángeles y autor de The Revenge of Brand X: How to build a Big Time Brand on the Web or Anywhere Else (La Venganza de la Marca X: cómo construir un gran marca en Internet o en cualquier otro lugar), editorial Frankel & Anderson Inc.

Los expertos aseguran que el diseño de una marca es la razón de su existencia, la coordinación bien planeada de cada punto de contacto con el cliente para crear consistencia de servicio dentro de su compañía.

Al final, el diseño de una marca no se encarga de provocar que los prospectos elijan tu producto en lugar que el de alguien más, dice Frankel. Se trata de que te vean como la única solución a sus problemas en medio de la vorágine publicitaria y las guerras de precios.

Sin una marca, el nuevo empresario está muerto desde el primer día. Hoy, la forma de consolidar negocios es convertir a los clientes en predicadores de tus productos. Si no les das algo de qué hablar (como el mensaje de tu marca), no tendrán ninguna manera de comunicarlo a otra persona, dice Frankel. &flashquotLa estrategia de tu marca debe estar en el plan de negocios&flashquot.

Varias compañías diseñan sus marcas sin siquiera saberlo, dice Bob Phibbs, experto en mercadotecnia y ventas al detalle ubicado en California y autor de You Can Compete: Double Sales without Discounting (Usted puede competir: el doble de ventas sin hacer descuentos), de editorial Greenleaf Book Group. ¿Tu negocio terminará por convertirse en el Tiffany de las pequeñas tiendas de regalos?

&flashquotA los negocios de mayor éxito les va bien porque tienen una imagen consistente de lo que significa su marca. El diseño de marca siempre es importante&flashquot, señala Phibbs.

