Estrategias ganadoras para Internet

Sigue la pista a estas ocho tendencias de mercadotecnia online, que te ayudarán a sumar nuevos clientes sin invertir grandes cantidades.

September 29, 2010 10 min read

Asignar el presupuesto para mercadotecnia con el fin de maximizar los beneficios de tu inversión y minimizar los riesgos resulta impredecible. Y más aún cuando incluyes ideas y tecnologías emergentes.



Resulta fácil pensar que las tácticas publicitarias son paralelas a las de consumo, debido a que la efectividad del marketing depende de lograr que tus mensajes aparezcan justo donde se reúne el mayor número de consumidores. Sin embargo, ése no siempre es el caso.



Perderse una tendencia o apegarse a una que “se llamaba”, en el mejor de los casos habla de oportunidades perdidas. Y en el peor panorama: dividendos negativos o la pérdida de una parte del mercado. Ten en cuenta que las ganancias que surjan de tus estrategias en medios emergentes dependerá en gran medida de tu habilidad para precisamente prever escenarios.



El siguiente listado contiene las ocho tendencias de mercadotecnia en Internet más efectivas para este año. Tú eliges en cuál de ellas te conviene invertir o al menos probar.

1. Optimización de motores de búsqueda.

Los sitios Web con mensajes relevantes y ligas que dirijan la lectura a más información continuarán punteando los parámetros de exploración. Pero 2010 tiene el potencial para que surjan nuevos estándares. Toma en cuenta que mientras siga creciendo el volumen de contenido de la red, los usuarios exigirán resultados aún más precisos y personalizados.



Considera que los algoritmos de los motores de búsqueda ahora ponen más atención en los siguientes elementos: fecha de publicación de los artículos (dando prioridad a los más recientes), localización geográfica del internauta, mecanismos que recuerdan las consultas realizadas y contenidos para redes sociales.



Por lo tanto, emprende una estrategia de optimización para que tu portal sea de los primeros que desplieguen los buscadores. También es recomendable asignar una parte de tu presupuesto para pagar por palabras clave y crear contenido tanto para tu sitio como para otras páginas, como periódicos locales. De esta manera, captarás la atención de un mayor número de usuarios.



Una vez que midas los resultados generados a partir de la implementación de estas estrategias –y en caso de ser positivos–, prepárate para invertir más.

2. Búsqueda pagada.

En 2010 los compradores seguirán usando los buscadores como el medio principal para encontrar productos y servicios que satisfagan sus necesidades. Además, continuarán haciendo clic en los anuncios relevantes.



La búsqueda pagada consiste básicamente en participar en una subasta abierta de palabras clave. La buena noticia para los anunciantes es que los precios aún son razonables y la tendencia en cuanto al costo incluso podría ir a la baja. Esto si el buscador Bing logra posicionarse como un rival que pudiera competir frente a Google.



Se trata de una buena alternativa para que las empre-sas lleguen a las personas en el momento en que están buscando información para consultar o comprar algo. También permite a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) competir frente a los grandes corporativos por los mismos clientes.

3. Mercadotecnia vía correo electrónico.

La mayoría de los consumidores considera al correo electrónico una forma de comunicación básica.



Otro punto a tener en mente al momento de trazar tu plan estratégico es que existen varias opciones para que los usuarios se suscriban y reciban de manera constante contenidos hechos por pequeñas compañías.



La mercadotecnia por e-mail se observa altamente predecible en 2010; incluso, podría considerarse la herramienta más poderosa. Los proveedores de servicios de correo electrónico mejorarán su integración a las redes sociales, el acceso de los buscadores a mails archivados, los robots de respuesta automática y nuevas aplicaciones integradas.

4. Redes sociales.

Para los negocios, las redes sociales tienen una cualidad a su favor: miles y miles de clientes en potencia. Eso es atractivo si eres una firma grande, pero en 2010 la interacción de las Pymes con estos sitios será cada vez mayor. Y la razón es simple: no tienen costo, pero sí es necesario crear una estrategia para sacarles el mayor provecho.



Una buena prueba para medir el potencial de venta de una red social es realizar constantes encuestas entre tus compradores actuales para averiguar cuál es su apreciación sobre estas aplicaciones como forma de comunicación. Si descubres que un porcentaje significativo tendría interés en seguir las actividades de tu empresa por estos medios, quizá te conviene experimentar con un perfil en Facebook y Twitter.



Hay que destacar que el auge de las redes sociales es ya un fenómeno imparable. Actualmente, ninguna marca puede aspirar a controlar el ruido que generan sus productos y servicios en Internet. Es más: las organizaciones van a tener que aprender a sacar partido de ello. De hecho, en 2010 crecerá exponencialmente una tendencia ya presente en 2009: el feedback o retroalimentación.



En este año las compañías utilizarán las redes sociales para saber cómo mejorar las características de su oferta. Para ello, van a prestar especial atención a lo que los usuarios tienen que decir. No dejes de lado ningún comentario que recibas. También es probable que sean tus consumidores actuales quienes respondan a las promociones que lances en la red, porque ya te conocen y confían en ti por la experiencia de sus compras previas.



5. Presencia en la red.

Si quieres que las personas consulten tu sitio Web, coloca anuncios en otros que tengan tráfico constante. De esta manera, darás a conocer la ubicación de tu página en medio del universo de opciones que hay en el ciberespacio. Aunque lo ideal es que el contenido de tu portal sea tan relevante que sea éste, por sí solo, el que genere tráfico de visitantes.



Los sitios que agregan contenido, como YouTube, están estimulando la demanda de satisfacción instantánea de los consumidores. Su principal característica es que permiten a los usuarios echar un vistazo a través de la información que se les hace llegar por medio de una sola página de Internet. Así que no tienen que hacer clic en ligas que llevan a sitios individuales, lo cual toma más tiempo.



En este 2010 saca ventaja de los llamados “nidos de contenido” y asegúrate de que tu página de Internet se albergue en cuanto sitio de este tipo sea posible. Si cuentas con un video –en donde presentes un producto, por ejemplo–, súbelo (gratis) a YouTube, y espera comentarios de los internautas. Sigue el mismo procedimiento en cuanto generes más material.



6. Mercadotecnia móvil.

Esta tendencia se dirige a los consumidores a través de los teléfonos celulares. Si bien aún la mayoría de las Pymes no ha explorado este recurso para conquistar clientes, 2010 tiene potencial para revertir esa situación.



La demanda de aplicaciones y navegadores para dispositivos móviles cada vez se incrementa más debido a la amplia aceptación que han tenido aparatos como el iPhone y BlackBerry, entre otros.



En 2010, conforme más usuarios opten por los llamados smartphones y aprovechen sus ventajas, surgirán servicios para pequeñas empresas: envío de mensajes de texto, mercadotecnia vía correo electrónico recibido en el celular, sitios de Internet para móvil, etc.



Averigua las preferencias de tus compradores en relación con los dispositivos móviles. Utiliza herramientas como Google Analytics para saber cuántas personas están visitando tu sitio desde navegadores para teléfonos celulares.



Si descubres que los visitantes están interesados en la interacción móvil, comienza y prueba con sencillas campañas de mercadotecnia. Esto incluye acciones como enviar unos cuantos cupones vía mensaje de texto.



7. Video en línea.

Una imagen vale más que mil palabras. Por eso, son incontables las emociones que impulsan a la venta y los momentos de remembranza de marca que se pueden obtener con un video. Hasta hace poco, difundir tu mensaje por este medio se limitaba a la pantalla de televisión.



En 2010 verás cómo el video se hará más accesible para los pequeños negocios a través de puntos de venta en línea. Y lo mejor es que se trata de un recurso interactivo, memorable, barato y altamente compartible.



Ojo: no pienses en el video como sustituto del texto. Con todo y lo poderoso que puede ser, resulta menos versátil que las palabras escritas. El consejo aquí es invertir y encontrar el justo balance para que los que más se beneficien sean tus clientes.

8. Cupones, descuentos y ahorros.

Esta no es una tendencia exclusiva de la mercadotecnia en Internet, pero es tan importante como para mencionarla debido a la situación de la economía. 2009 fue un año difícil para los minoristas, y los consumidores están acostumbrados a comprar con ventajas. Por lo tanto, esperan que el cúmulo de grandes descuentos hoy disponible continúe para siempre.



Si estás concentrado en campañas de promociones para aumentar tus ventas y sobrevivir el revés financiero, en 2010 tendrás que acostumbrar de manera paulatina a los clientes a tus precios bajos, asumiendo que la economía se recupere.



Modificar las expectativas no será fácil, así que trata de reemplazar descuentos por privilegios especiales, como descuentos por lealtad y otras ofertas que no te encajonen sólo en la comparación de precios.



Las tendencias de mercadotecnia por Internet se desarrollan rápidamente, así que puedes esperar que otras nuevas surjan este año. No te apresures demasiado a subirte a esos carros, pues los consumidores se mueven más despacio que los vendedores y la tecnología.



Recuerda que el objetivo de estas ocho tendencias es tus compradores recuperen su nivel de consumo o, mejor aún, lo incrementen.