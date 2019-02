Dinámica con Yordi Rosado

El famoso conductor de radio y televisión platicó en vivo con los usuarios de Entrepreneur en redes sociales. Aquí un resumen del chat.

El pasado lunes 14 de mayo, el popular conductor de radio y televisión Yordi Rosado platicó con los usuarios de Entrepreneur en redes sociales, acerca de su último emprendimiento: Champion Watch.



En el muro de Facebook de Entrepreneur México, el empresario respondió en vivo a sus interrogantes y los invitó a perder el miedo de iniciar un negocio. Conoce cuáles fueron las preguntas de los usuarios y las respuestas que les entregó Yordi:



1) Yaquelin Amaro: ¿Cómo puedo iniciar un negocio propio y animar a más gente? ¿Qué debo hacer para que no me afecten tanto los comentarios negativos, ya que la mayoría de las veces provienen de las personas más importantes, como amigos y familia?



YR: Mi amigo Eduardo Peniche (socio de Champion Watch) dice que lo realmente importante es tener ideas claras y defenderlas a toda costa. Siempre y cuando tengas un business plan detallado y demuestres ánimo y positivismo en tus ideas, más gente se sumará a tu emprendimiento. Los comentarios negativos siempre son bienvenidos... pero no tienen por qué determinar el futuro de tu proyecto.



2) Ingrid Rivera: ¿Por qué decidiste emprender con los relojes Champion Watch? ¿Qué ventaja competitiva tiene esta marca ante las demás marcas de relojes?



YR: José Dávalos, socio de Champion me convenció cuando me explicó que era un producto único, fresco y con un costo-beneficio muy alto. Él lo vio como un reto importante y en el cual podríamos hacer sinergia: él con su experiencia. La verdad yo creo que el producto es muy innovador y hay un nicho muy grande, ya que no había nada así; además, la inversión no era tan grande. Peniche dice que, al ser exitoso en Brasil, donde la moda marca tendencias, asegurábamos el éxito en México.



3) Carlos Zavala: Me he estado dado cuenta que has participado en muchos proyectos de negocios por medio de las redes sociales, los cuales han tenido mucho éxito, me gustaría saber ¿cuál ha sido la estrategia de éxito que has llevado a cabo, para poder implementarla en mi proyecto de negocio?



YR: Yo no he hecho negocios por redes sociales, pero sí es una herramienta muy útil para promocionar tus productos o servicios.



4) Saúl Muñoz: ¿A qué instituciones puedo recurrir para obtener un financiamiento? Tengo 7 años con mi negocio y requiero urgentemente un préstamo, pero no tengo cuentas bancarias, prácticamente estoy en stand by. Lo más irónico es que ya cuento con una cartera de clientes y distribuyo mis productos, pero como comentaba, estoy descapitalizado, ojalá me puedan ayudar, ya que en los bancos si no tienes cuenta de ahorro, no te pueden prestar dinero.



YR: Mi socio E. Peniche dice que hay varios tipos de instituciones. Puedes ir al banco (que es difícil). Luego hay instituciones de gobierno, como Focir. Muchas veces los créditos se otorgan a empresas que ya tiene algo desarrollado más allá del papel. El financiamiento en México es muy difícil de conseguir. La cultura de los bancos no está acostumbrada a financiar proyectos de emprendedores, pero siempre podrás encontrar una alternativa.



5) Jorge Ruiz Silva: ¿Cuál es el factor más importante que debes contemplar al iniciar una empresa?



YR: Una idea sólida, un estudio de mercado preciso, un plan de negocios y un objetivo a corto, mediano y largo plazo. Por supuesto: capital



6) Verónica García: ¿Qué tan importante es para ti la innovación en estos tiempos?, ¿debería ser una característica del emprendedor?



YR: Sin duda es fundamental. Hoy el mercado evoluciona a diario, sin detenerse. Cualquier empresa, producto o servicio tendrá que estar renovándose constantemente. Es importantísima la reingeniería, ya que hay muchos servicios con muy buena calidad, pero la gente busca algo diferente. Por ejemplo, los 30 minutos de Domino's Pizza.



7) Javier Tinoco: ¿Qué edad es la más adecuada para comenzar una empresa?



YR: Hoy en día no hay edad. Lo ideal, es que si te la vas a rifar fuerte, es cuando aún no tienes quién dependa de ti económicamente. Yo arranqué mi primer emprendimiento a los 16 años, con un negocio de luz y sonido que se llamaba Music Systems. Empezamos con una camioneta que nos prestaban para llevar las cosas; y al año y medio, teníamos tres camiones propios. Creo que el éxito fue dar un muy buen servicio, buenas relaciones públicas y hacer cosas innovadoras para marcar la diferencia con la competencia.



8) Rodrigo Erik: ¿Cuál fue el motivo por el que te aventuraste a los negocios?



YR: Primero, porque desde chico es algo que me emociona. Y segundo, porque los medios de comunicación nunca te aseguran una estabilidad económica. No siempre puedes vivir de eso.



9) Darwin Díaz: Soy de Villahermosa, tengo 22 años. Me considero un emprendedor, tengo varios proyectos, sin embargo a veces falta ese "algo" que me motive a arriesgarme y lanzarme a la aventura de ser emprendedor. Dime, ¿cuál sería desde tu punto de vista ese motor que te impulsa a dar el paso más difícil que es emprender el negocio?



YR: José Dávalos siempre dice que el fracaso ya lo tienes asegurado si no tienes el proyecto. No te quedes con las ganas de haberte aventado al ruedo. México necesita a chavos como tú que generen empleos, y nunca va a haber nada más gratificante que desarrollar una idea que te apasione y que, al paso de los años, voltees y lo que veas sea una gran empresa. Yo diría que también debes considerar que no siempre se necesita dinero para emprender, sino el valor de tu trabajo; porque hay gente que tiene el dinero, pero no el tiempo.



10) Iván Calderón: ¿Qué ha sido lo más grato para ti al explorar el mundo empresarial?



YR: La emoción de hacer lo que me gusta... aunque a veces no salgan las cosas como uno se imagina. Yo te recomiendo que te pongas fechas límite; si no, dejas todo a medias y nunca terminas. Además, ser tu propio jefe, darte trabajo a ti mismo y, lo más importante, generar empleos para los demás. En el momento en que generas trabajo, tienes un enfoque de ganar-ganar; incluso si más adelante te empleas en alguna otra empresa.



11) Yaqelin Martínez: Para ti, ¿cuáles serían los principales valores que debe tener un verdadero emprendedor?



YR: Honestidad, ambición, compromiso, lealtad y mucha actitud... todas las mañanas. Cuando arrancamos un proyecto, las 24 horas de un día no nos deberían alcanzar. Eso es todo.