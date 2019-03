7 apps para recargar iOS 7

Te presentamos siete aplicaciones que mejorarán tu experiencia usando el nuevo sistema operativo móvil de Apple.

September 18, 2013 6 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

El iOS 7 estará disponible para su descarga a partir de hoy y constituye el reinicio más radical del sistema operativo de Apple desde la llegada de la App Store en 2008. Pero ésa no es razón suficiente para únicamente usar las aplicaciones que trae consigo por default. Aunque las apps que vienen precargadas son bastante atractivas e intuitivas, también existen miles de aplicaciones independientes que mejoran ampliamente la funcionalidad del iPhone.



Estas siete aplicaciones (algunas de las cuales son nuestras favoritas de siempre) son un “must” para los dueños de smartphones de Apple, ya que te ayudarán a sacarle mayor provecho al sistema operativo que las que éste trae precargadas:



Call Bliss

Cuando Apple lanzó el iOS 6, también mostró Do Not Disturb, un ajuste que permite a los usuarios bloquear llamadas y mensajes de contactos especificados durante ciertas horas. Call Bliss retoma esa idea y la lleva más allá, añadiendo preferencias basadas en la localización.



Por ejemplo, puedes bloquear llamadas de tus amigos cuando estás en el trabajo, pero recibirlas cuando salgas a almorzar. Esta app gratuita usa los servicios de localización para encender y apagar el bloqueo de llamadas, de manera que los usuarios no tienen que preocuparse por ello. Mientras tanto, las llamadas "siempre permitidas" pueden ponerse en contacto contigo a cualquier hora y lugar, y el "Blacklist Mode" bloquea las llamadas no conocidas o aquellas que no quisieras recibir como las de telemarketers.



Clear

Con recordatorios basados en tiempo y localización, la aplicación de Apple Reminders es una forma de potenciar tu memoria. Pero por sus pequeñas cajas y su tediosa administración de listas, quizás es la app de listas de pendientes menos atractiva.



Clear, la interfaz divertida que ha generado más de 1,000 imitadores sigue siendo la mejor, usando controles sencillos para administrar listas y tareas. Esta app que cuesta $15 pesos ayuda a los usuarios que realmente quieren tener en mente un pendiente.



Pero cuidado compradores: Los desarrolladores de Clear crearon una nueva app para el iOS 7, así que no gastes antes de que hayas actualizado el sistema operativo. Aunque la versión del iOS 6 aún funciona bien, no recibirá actualizaciones. La nueva versión será una app universal que funcionará también en iPad, y con la sincronización con iCloud podrá compartirse en distintos dispositivos.



Fantastical

Útil pero no muy dinámica, la aplicación de Calendario de Apple hace todo lo que esperarías de un programa gratuito incluido en un sistema operativo. Después de todo, su gran ventaja es que el modo del calendario pasa de mensual a semanal.



Fantastical le da a tu planeador diario poderes parecidos a los de Siri, usando el procesamiento natural del lenguaje para colocar asuntos en tu calendario. En una era donde hay muchas aplicaciones de comando de voz, su precio de $65 pesos podría parecer excesivo, pero sus detalles hacen que valga la pena.



Un bono adicional: la vista "Day Ticker" es una forma intuitiva de ver horarios, permitiendo al usuario deslizar de un día a otro.



Forecast.io

Cuando necesito información actualizada del tiempo, Yahoo es como la fuente número 20 que se se me ocurriría usar. Pero por alguna razón, la aplicación de Clima del iPhone usa los pronósticos de este gigante.



Por el contrario, Forecast.io utiliza 18 fuentes de información distintas en el mundo, reuniendo predicciones de manera muy acertada. El diseño minimalista es amigable con el usuario e intuitivo. Y para facilitar más las cosas, Forecast.io es un sitio Web HTML5, no una app, por lo que es gratis y no requiere actualización.



Navigon

Incluso antes del fallo de 2012 que significó Apple Maps, las aplicaciones de navegación eran de las más buscadas en iOS. Y por años, la mejor de GPS para iPhone ha sido Navigon.



No te desalientes por el precio de $649. Navigon tiene muchas funciones, como diagramas de asistencia, notificaciones e integración con iCloud. También permite al usuario agregar panoramas 3D, reportes de tráfico en vivo, alertas y un estilo de información de manejo que convierte al iPhone en un copiloto muy completo. Aunque otras apps ofrecen lo mismo a un menor precio, ésta brinda una utilidad visual muy llamativa.



Rev

Las Notas de Voz de Apple son bastante útiles, pero más allá de un uso casual puede convertirse en una experiencia frustrante. Por ejemplo, las grabaciones de la app se sincronizan a través de iTunes en lugar del sistema operativo y los archivos que crea pueden ser muy largos, lo que significa que no pueden enviarse vía email.



Rev graba audios con la misma facilidad que las Notas de Voz pero permite a los usuarios guardar los archivos en DropBox, por lo que es más simple compartirlos y administrarlos. Pero la mejor funcionalidad de la app gratuita es el botón de voz-para-texto, que carga el archivo a una transcripción remota que escribe el texto con un 98 por ciento de exactitud en 48 horas. La transcripción cuesta un dólar por minuto. Los archivos de texto son enviados por email al usuario y están ligados a la grabación, haciendo de ella una solución sin necesidad de una computadora.



Snapseed

Poco ha cambiado con Snapseed desde que su creador, Nik Software, fue arrebatado por Google a finales de 2012. Como la aplicación para iPad del año en 2011, se desempeña igual de bien en la pantalla más pequeña del smartphone, permitiendo a los usuarios manipular fotografías con un arsenal de herramientas y con casi una docena de marcos y varios filtros retro.



Pero Google sí cambió una cosa de la app: su precio. Disponible ahora gratuitamente, es una aplicación que no puedes dejar de descargar.