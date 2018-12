Cómo ganar cualquier discusión

Ya sea al negociar o resolver conflictos debes escuchar, controlar tus emociones y saber cuándo guardar silencio.

March 25, 2017 4 min read

Los emprendedores somos personas apasionadas y queremos que nos escuchen. Pero muchas veces saber cuándo callarnos puede beneficiarnos enormemente. Cultivar la habilidad de cerrar la boca cuando es necesario es importante. Todos los días batallo con esto, pero después de 20 años de desear que “ojalá no hubiera dicho eso” puedo compartirles mis mejores consejos:



1. Recuerda: no es personal, son negocios

Hace unos años demandé a una empresa de juguetes que pensé que había infringido en una de mis patentes tecnológicas. En retrospectiva, creo que hubiéramos resuelto la disputa más rápidamente si hubiera prevalecido la cabeza fría. Pero me puse muy emocional y ellos también. El conflicto terminó en la corte después de luchar por tres años, lo que me provocó una gran carga. Lo mejor es no tomar decisiones cuando estás emocional. Da un paso atrás y pregúntate: ¿Es la mejor dirección que puedo tomar o simplemente estoy molesto?



2. Llama por teléfono

Siempre es más fácil que haya malentendidos en los emails. Fortalecerás tus relaciones clarificando por teléfono qué quieren decir tanto tú como la persona con la que estás en contacto. He malinterpretado lo que las personas me han escrito en emails en muchas ocasiones. Particularmente cuando se trata de temas sensibles, háblalos.



3. Presiona ‘Eliminar’

La idea de que cualquiera puede ganar una discusión en internet es ridícula. Por la razón que sea, algunas personas disfrutan el anonimato para insultar. Me ha tomado muchos años, pero creo que la mejor manera de responder a mis haters es no diciéndoles nada. Incluso aunque estés calmado y racional, cualquier cosa que escribas puede provocar un incendio.



Hay muchas personas que disfrutan molestando a los demás. Si decides no involucrarte, te sorprenderás de lo rápido que morirá la discusión. E intenta tener sentido del humor. Generalmente me enojo cuando leo los comentarios de odio, pero después los encuentro graciosos.



4. Deshazte de la necesidad de tener la última palabra

Es mejor volar bajo radar. Podrías sentirte bien de tener la última palabra, pero probablemente alguien más recordará tu comentario por mucho tiempo y regresará después para acecharte. Simplemente no vale la pena.



5. Acepta la idea de que a veces menos es más

Todos hemos estado en juntas en las que alguien hace una pregunta y la persona a cargo de la reunión redunda en la respuesta. Recuerda que la mayoría de las preguntas pueden responderse simplemente y que todos aquellos con los que trabajas agradecerán tu habilidad para ser conciso. Y también es cortés: nos gusta más el sonido de nuestra voz que a los demás.



6. Considera que algunas opiniones es mejor no emitirlas

Sí, todos tenemos derecho a opinar. Pero eso no significa que tengamos que expresar nuestra opinión de todo. El otro día, Martha Stewart declaró que no piensa que los bloggers sean expertos. Ok, ésa es su opinión, pero no creo que sea sabio para ella porque muchos bloggers promueven su marca de estilo de vida. ¿Entonces de qué le sirvió? No lo sé, pero podría terminar afectando su negocio. Necesita bloggers e influenciadores como todos los demás.



7. Siéntete cómodo con los silencios incómodos

Cuando se trata del arte de negociar, he aprendido una verdad: Nunca hables primero. Cuando nos sentimos incómodos con los silencios, es tentador llenarlos rápidamente, pero si lo haces podrías terminar diciendo cosas que no quisieras. He descubierto que la primera persona en hablar generalmente pierde la discusión. Así que haz tu punto, ten confianza en ti mismo y fuérzate a esperar una respuesta.