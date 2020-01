25 enseñanzas del póquer para emprendedores

Descubre las similitudes que tienen este popular juego de cartas con el proceso de iniciar un negocio y hacerlo crecer.

El emprendedor argentino Damián Voltes encuentra fascinantes similitudes entre el popular juego del póquer y los negocios. Damián fue uno de los pioneros en generar negocios vinculados a Internet en Argentina y suele definirse como un “fundador y fundidor serial” de empresas.

En aquellos años previos a la burbuja, su visión de negocios iba a una velocidad superior a la del mercado, fracasando con sus emprendimientos. Sus startups fueron desde NetKiosk, un acceso a internet en los kioscos en los inicios del dial up; a CuponesOnline.com, una cuponera de descuentos que co-fundó varios años antes de que Groupon existiese. Un precursor cuya visión estaba adelantada varios años al negocio.

En 2003 fue el co-fundador de Digital Ventures, una ad network pionera en Latinoamérica y en el 2006, junto a tres socios, creó inZearch, la primera agencia de marketing en buscadores del país. Ambas compañías fueron adquiridas por Fox International Channels. En el 2009 fundó, Emerging Cast, una empresa de generación profesional de contenidos a gran escala que fue adquirida por Demand Media.

Ahora bien, hay que restarle atención a las similitudes del popular juego y los negocios que comparte Damián Voltes y sacar nuestras propias conclusiones: "Me encanta jugar al póquer. Especialmente durante las vacaciones de verano, época que suelo ir bastante seguido a jugar al Texas Hold’em en el Hotel Conrad".

Lo interesante de este fascinante juego, agrega, es que le encuentro bastantes similitudes al Chouette, una variante del Backgammon al que solía jugar con unos amigos entre mis 20 y 30 años. Pero, también le encuentro similitudes con el mundo del entrepreneurship y los negocios.

El póquer y sus lecciones

A continuación compartimos algunas lecciones del póquer que, a criterio de Damian, son válidas a la hora de emprender:

1. Habilidad mata suerte. Si el gran jugador de casinos y filósofo Argentino Jacobo Winograd dice “billete mata carita”, en el póquer una de las frases de cabecera es “habilidad mata suerte”. El factor suerte es una variable importante pero, a largo plazo, sin duda son los jugadores/emprendedores con habilidad los que terminan ganando.

2. Recuerda que es un juego a largo plazo. Puedes ganar o perder en una mano, pero lo que importa es lo que va a ir sucediendo después. Nunca te olvides de ello.

3. Apuesta todo (All-in). Cuando hay que jugársela, debes jugártela. Hay momentos en los que tienes que apostar todo y tener la determinanción suficiente para hacerlo. Si estás trabajando bajo relación de dependencia y tiens ese “bichito” emprendedor que te pica en la panza, hay un momento en el que tienes que jugártela y hacer un “All-in”. No guts, no glory.

4. Reconoce cuándo debes tirar las cartas. Un buen jugador no entra en todos los juegos. Entra cuando tiene buenas cartas. Por otro lado, a pesar de tener buenas cartas, no siempre tienes que enamorarte de ellas. Un As y Rey (A/K) pueden parecer muy buenos, pero luego pueden ser una porquería.

Lo mismo pasa con las ideas de negocios. Pueden ser muy buenas al principio, pero luego si no funcionan, hay que saber desecharlas. No hay que enamorarse de las mismas. Seth Godin, lo dice claramente en su libro “The Dip”. A veces hay que salirse del bache que no nos lleva a ningún lado.

5. No juegues al póquer si no lo entiendes, aunque veas a otros ganar dinero. Si no sabes jugar, serás “carne de cañón”. Si quieres aprender, primero juega gratis para aprender (toma un empleo) y luego juega por dinero (lanza tu propia empresa). Pero atento, muchas veces cuando juegas por dinero no es lo mismo que cuando juegas gratis… te puede temblar el pulso, pero sin duda es más divertido.

6. Aprende de los errores y aciertos. No te olvides de aprender de tus errores y horrores. Eso sí, que no te cuesten muy caro. También aprende de los aciertos, que son más importantes que los errores.

7. Edúcate constantemente. Lee libros, blogs, asiste a conferencias. Aprende de los profesionales que hayan ganado antes. Aprendé rodeándote de jugadores talentosos. Eso sí, nada reemplaza el aprendizaje por tu experiencia propia. Aprende y comparte experiencias con el resto de los jugadores.

8. Fíjate bien en qué mesa te sientas. Es como evaluar una oportunidad de mercado. La elección de la mesa puede ser una de las decisiones más importantes que tomes. Puedes estar ahí toda la noche y ganar migajas o bien grandes pozos.

Puede ser muy difícil ganar si en la mesa hay muchos contrincantes o competidores (incluso si hay algunos irracionales o inexpertos). También quizá no sirva si hay pocos competidores (tal vez no haya oportunidad de mercado).

9. No mientas. Los mentirosos pueden robar alguna mano, pero a largo plazo son los que pierden, especialmente su reputación.

10. Cuida tu reputación. Es como la imagen de una empresa. Como el packaging de un producto. Cuida tu marca. Haz que te respeten y respeta también a los demás.

11. Diferencíate. Haz lo opuesto de lo que hacen los demás en la mesa. Posiciónate.

12. La esperanza no es un buen plan. Mejor juega con información y conocimiento. Maneja probabilidades. Mide. Ten un dashboard. Maneja probabilidades y escenarios.

13. Conoce a tu competencia. Estudíala. Analízala. Leela. Su patrón de comportamiento es clave. También el manejo de la información es muy importante.

14. Mira quién te mira. Atento que no sólo te pueden estar mirando los jugadores de la mesa.

15. Habladores y hacedores. Escucha lo que la gente dice, pero enfócate en lo que hacen.

16. Asegúrate de tener suficiente dinero. No entres con poco dinero. Debes tener suficiente para que no te quedes sin nada a la mitad. Cash is the King. Si no tienes ni siquiera para las luces (small blind and big blind) ni se te ocurra jugar. Juega únicamente lo que puedas perder.

17. Juega en las grandes ligas. Para ganar un buen pozo hay que jugar en las grandes ligas (mesas con luces grandes).

18. Ten un “estrategia de salida”. El buen jugador sabe salir del casino cuando está ganando (o perdiendo).

19. Ten paciencia. El buen jugador no participa en todas las manos, sino en aquellas en las que tiene mayor probabilidad de ganar.

20. Ahuyenta a los potenciales competidores. Si tienes una buena mano, deshazte de los potenciales competidores para que ellos no te lo hagan a ti.

21. Timing. Mide el timing para entrar. Descubre cuándo hacer “check” y cuándo apostar. Ni antes, ni después. Entrá en el momento justo. No te adelantes en tu apuesta, ni te retrases. Te puede salir caro o bien podrías ganar sólo las migajas.

22. No robes las luces. No vale la pena apostar mucho para robarse un pozo pequeño o las luces. Mejor apostar a un pozo más jugoso.

23. Tómate tiempo para descansar. Si no duermes bien, si tomas de más y no estás en buenas condiciones físicas, el cansancio no te va a llevar a buen puerto. No es cuestión de la cantidad de horas que estés en la mesa, sino de la calidad de las mismas y de la ejecución correcta.

24. Sé amable. La comunidad es pequeña. Todos se conocen. Nunca sabes quién está sentado en tu mesa. Sé amable y cordial con el resto de los jugadores. Haz amigos.

25. Disfruta. Tienes que disfrutar el juego.

