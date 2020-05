Qué necesitas para tener la vida de tus sueños

November 11, 2016 4 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Despertar, ir al trabajo, trabajar, ir a casa, cenar, dormir, despertar, ir al trabajo, trabajar, ir a casa, cenar, dormir, endeudarse y pagar para endeudarse de nuevo, esperar con hambre las vacaciones que siempre son cortas. Hacer propósitos que nunca se cumplen… repetir.

Se nos ha criado con la idea de: “cuando tenga… haré”. Cuando tenga dinero, cuando acabe la carrera, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando crezcan esos hijos, cuando me jubile, cuando tenga tiempo… para después disfrutar la vida cuando ya se nos ha escapado.

¡La vida es ahora!, y si quieres una de verdad buena, que valga la pena, satisfactoria y plena, tienes que tomarla porque no vendrá sola.

Actúa ahora, ten ahora, disfruta ahora, hazte responsable de tu vida ahora. No es la sociedad, ni tu familia, no hay un villano tratando de arruinarte, la nube no te espera para llover, el universo no tiene nada en tu contra.

Sé que es difícil liberarse de una rutina monótona cuando se ha estado repitiendo durante años, hasta la defenderíamos con los dientes encontrando rápidamente un puñado de excusas del por qué no debemos cambiar esa seguridad por el camino que nos apasiona. Y no te mentiré, es difícil, el costo es alto en todo sentido, cosas y personas quedarán atrás, sin embargo, las recompensas también son grandes, nuevas y mejores cosas y personas llegarán.

¿Quieres más dinero, un trabajo que te apasione, la pareja de tus sueños? ¿Qué estás dispuesto a ofrecer? Porque la vida te pedirá todo para darte todo. No vivimos para comer y ganar dinero, ¡comemos y ganamos dinero para vivir!

Adquiere hábitos ganadores y cambiará tu manera de ver el mundo. Uno no puede ir por la vida actuando y pensando cómo 95% de la gente y querer tener éxito como el 5%.

Así que aquí algunos tips para lograr la vida que deseas y mereces.

1. Si no te gusta, no lo hagas

¿Hay cosas que no te gusta hacer? ¡No las hagas! El éxito surge de no hacer esas cosas. Uno hace mejor lo que a uno le gusta.

2. Da

Si quieres riqueza, crea riqueza para los demás, si quieres obtener, tienes que dar.

Crédito: Depositphotos.com

3. Deja ir

Lo que no sirve, que no estorbe. Aléjate de las personas toxicas y júntate con las personas a las que te quieras parecer, con quien gana lo que tú quieres ganar, que sabe lo que tú quieres saber, que viaja donde tú quieres viajar.

4. Arriésgate

Si no asumes riesgos tampoco tendrás oportunidades, ¡El riesgo como un mantra! Pero no es hacerlo por hacerlo. Arriesga inteligente y con plan en mano, la información útil te ayudará a reducir ese riesgo y el miedo de hacerlo.

5. Cambia

Haz lo que tengas que hacer, cambia de carrera, sal del trabajo que odias, emprende ese nuevo negocio, vuelve a la escuela si es necesario, toma un viaje por carretera y no decidas el destino hasta que estés lejos de casa.

Crédito: Depositphotos.com

6. Empieza desde cero

Si quieres cambiar el fruto tienes que cambiar la semilla… no es opcional, ¿la excusa es que no tienes dinero? ¡Excelente!, nadie busca lo que ya tiene.

Y recuerda, vas por buen camino si te levantas por la mañana y piensas: “Esto es lo que me apasiona”, “para esto he nacido”, la aventura es el premio, el éxito está en el camino a sabiendas de que no hay garantías, una vida plena no se da, se toma.