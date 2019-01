¿Cómo encontrar en los libros la motivación para emprender?

¿Qué libros les han motivado a mantenerse en el camino emprendedor? No importa el género, la literatura puede inspirar grandes ideas para mejorar un negocio.

May 5, 2017 6 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Hacia finales del año pasado, me encontré con uno de esos retos de lectura para el Año Nuevo y decidí que lo usaría como guía para asegurarme de que iba a leer al menos un libro por mes, algo diferente, pero en el que encontrara alguna motivación para hacerme espacio en mi agenda del día y que no viera esta tarea de leer “con flojera” porque ya estaba muy cansada. Como ya había dicho, tenemos que planear hasta nuestros ratos de ocio para que tengan una buena influencia en nuestro camino del emprendimiento.

Empecé con algo ligero, terminar de leer un libro que había dejado a la mitad y entonces terminé de leer Songbook de Nick Hornby.

Contrario a sus libros (creo yo) más conocidos, Songbook es una recopilación de ensayos sobre las canciones que han marcado la historia musical del autor, ¿qué tiene que ver esto con el emprendimiento? Pues en algún punto, cerca de terminar el libro, me di cuenta de que Songbook había sido el resultado de un ejercicio de publicaciones constantes del autor, una columna que se convirtió en un libro. No un proyecto en particular como sus novelas. Empezó con algo leve, se mantuvo y, luego, tuvo un resultado más allá de lo esperado. Constancia con hacer lo que te gusta, eso es lo que aprendí. Me recordó que también escribo para hacer más de lo que me gusta. Quién sabe, tal vez un día escriba un libro.



Y para escribir un libro, podría empezar a contar historias pequeñas. El segundo libro que leí fue una antología de cuentos latinoamericanos, fuera de mi zona de confort. Tengo que confesar que no todos los cuentos me gustaron, pero leer el historial de cada autor fue inspirador además de que me hizo darme cuenta de que hay diferentes mercados para una gran diversidad de productos.

No me estoy volviendo loca, y es verdad que ya veo términos de negocio y emprendimiento en cada cosa que hago pero es real, descubrí este libro un día perdiendo el tiempo en una librería, no tenía nada que ver con el resto de las recomendaciones que estaba leyendo y finalmente lo compré porque la cajera me lo vendió muy bien y así pasa con algunos productos o negocios, a veces solo tienes que tomar el riesgo de hacer algo nuevo y esperar que, como en este caso, resulte algo bueno de algo que no tenías en el radar.



El reto de lectura me presentaba más sugerencias y entre leer un libro del que ya hubiera visto la película (compré “El club de la pelea”) y leer un best seller (le tengo repele a los best sellers) me topé con un libro de emprendimiento social recomendado por una asociación con la que había trabajado hace años. Efecto Dominó es una recopilación que hace Beverly Schwartz de casos de emprendimiento social en todo el mundo. El emprendimiento social tiene poco que ver conmigo y la verdad me sorprendió disfrutar y aprender tanto nada más con leer las historias de éxito de empresarios que nada tienen que ver con el universo emprendedor al que estoy acostumbrada. Aunque suene cursi, me demostraron con casos reales que, cuando hacemos algo que nos gusta y tenemos una buena actitud, podemos cambiar el mundo.

Fue este último libro el que me convenció de buscarme más libros enfocados en el tema del emprendimiento pero que sean amigables de leer. Tengo dos en la mira, el primero es uno que voy a contar como la novela gráfica de mi reto de lectura 2017 (aunque si alguien recomienda una novela gráfica estoy abierta a recomendaciones) y se llama Startupismo.

Ya sabía de la existencia de Fric Martínez porque alguna vez lo vi como conferencista, pero buscando información en el sitio de su agencia me tope con que escribió (aunque más bien ilustró) un libro que explica términos y pasos a seguir para el proceso de empezar un proyecto. ¿Por qué tengo anotado ese libro en mi lista? Pues porque Fric asegura que cualquiera, en cualquier momento de la vida, podría leerlo para sentirse motivado.



Cuando le platiqué a Fric Martínez que iba a buscarme su libro, me contó que él se lo recomendaba a todos, no por que sea de su autoría, sino porque el paso 4 y el paso 20 (voy a tener que leer el libro para compartirles los pasos literales) eran específicamente acerca de atreverse a emprender y en dónde encontrar la energía para poder seguir tu sueño. ¿Les hace sentido? Yo creo que todos necesitamos de vez en cuando esta motivación emocional.



Sigo en la búsqueda de libros que me ayuden a completar mi reto de lectura, en los próximos días me voy a leer ¿Qué es el emprendimiento social? de Juan del Cerro porque es cortito (gratis) y me clavé con el tema después de leer Efecto dominó así que quiero leer más al respecto. También quisiera leer más libros escritos por mujeres, tengo en la mira el de Leticia Gasca Sobrevivir al fracaso porque como consultora y estratega de comunicación creo que algo podría aprender de su experiencia, quiero leer #GirlBoss porque ya vi toda la serie en Netflix y en mi romanticismo emprendedor, me conquistó.

Te puede interesar: Nuestro mayor enemigo es el sueño: Netflix

¿Qué otros libros les han motivado a mantenerse en el camino emprendedor? en mi reto de lectura me sugieren leer una biografía o una historia con una mujer protagonista, pienso que leer Yes Please de Amy Poehler o Bossypants de Tina Fey no sería mala idea (¿ese cuenta como leer un best seller?). De cualquier manera, siempre he tenido el hábito de cargar con un libro en la bolsa (aunque a veces solo lo lleve de paseo) y cualquier recomendación de lectura siempre será bienvenida.