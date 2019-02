Deepak Chopra te da estos consejos para disfrutar la vida

Empieza por preguntarte si lo que estás haciendo con tu vida te hace realmente feliz.

El gurú espiritual Deepak Chopra es un gran creyente del poder de la mente sobre el cuerpo. Esta idea influye en todo lo que hace, desde sus enseñanzas pasando por sus escritos hasta llegar a su fascinación con la tecnología wearable.

Es el fundador de The Chopra Foundation, cofundador de The Chopra Center for Wellbeing, así como un médico que es profesor en la Universidad de California e investigador de neurología y psiquiatría en el Hospital General de Massachusetts. Además, es autor de 86 bestsellers (su obra más reciente, You Are the Universe: Discovering Your Cosmic Self and Why It Matters se publicó en febrero).

Si esto no fuera suficiente, recientemente unió esfuerzos con especialistas de wellness y el estudio Wevr para desarrollar la primera experiencia de meditación de realidad virtual.

Parece imposible ser tan prolífico como Chopra sin tener cierto grado de disciplina y entendimiento del trabajo que haces y su lugar en el gran esquema de las cosas.



Entrepreneur en Estados Unidos se sentó con Chopra para hacer 20 preguntas y entender cómo funciona un hombre como él.

1. ¿Cómo empiezas tu día?

Me despierto a las 4:30 o 5 de la mañana. Medito por dos horas; es una práctica de reflexión, trascendencia y de experimentación de la conciencia. Luego hago 45 minutos de yoga ya sea en casa o en una clase. Luego me baño y hago un podcast diario en Facebook que luego subo a YouTube y contesto preguntas de mis seguidores El resto del día es lo que vaya saliendo y trato de experimentarlo con intensidad sin presentar la menor resistencia.

2. ¿Cómo terminas tu día?

Doy una larga caminata (a menos que tenga un compromiso social). Luego reflexiono sobre las cosas maravillosas que me pasaron en el día y doy gracias por ellas. Cierro mis ojos, escucho mi respiración y me voy a dormir a más tardar a las 10 pm.

3. ¿Cuál es el libro que cambió tu vida?

Un libro del filósofo indio Jiddu Krishnamurti llamado Freedom from the Known. Lo leí en la escuela de medicina hace más de 45 años. Me hizo darme cuenta de que cada pensamiento que tenemos es resultado de siglos de condicionamiento. No tenemos que experimentarlos o sentirnos víctimas de ellos. Podemos observarlos, dejarlos pasar y vivir nuestra vida libre de cualquier resistencia.

4. ¿Cuál es el libro que siempre recomiendas?

Recomiendo un libro llamado I Am That del maestro indio Nisargadatta Maharaj. Se trata de cómo realizar no ser una creatura no dual. También recomiendo los escritos de filósofos relativamente modernos como Martin Heidegger y Ludwig Wittgenstein. Tengo algunos libros de ficción favoritos de Somerset Maugham. También hubo un libro llamado Lost Horizon de James Hilton que me gustó mucho. Se trata de un lugar idílico llamado Shangri-La, donde nadie nunca envejece.

5. ¿Cuál es tu estrategia para mantenerte enfocado?

En realidad, me quedo desenfocado, con sólo la conciencia del momento y sus posibilidades. Yo llamo a esa experiencia una conciencia escogida. Creo en la experiencia de la espontaneidad sin esfuerzo, deshacerse de la noción de separación y la riqueza de la experiencia sensorial en cada momento

6. ¿Qué querías ser cuando eras niño?

Quería ser periodista o escritor de ficción. Cuando yo tenía 14 años de edad, mi padre, que era un cardiólogo, quería que yo fuera médico. Me regaló un montón de libros de Somerset Maugham, un novelista que también era médico. Muchos de los libros eran sobre doctores. Me convertí en un médico para mucho más tarde ser escritor.

7. ¿Qué aprendiste del peor jefe que tuviste?

Tuve una experiencia muy traumática con un investigador muy famoso en mi campo, que es endocrinología y neuroendocrinología. Estaba entrenando como becario en una prestigiosa institución académica. Mi jefe era probablemente la persona más famosa en su campo en ese momento, pero también era extremadamente infeliz.

Perdía la paciencia cada vez que no realizábamos a la perfección en nuestra investigación o publicación. Así que un día, impulsivamente arrojé mis materiales de investigación sobre su cabeza y salí. Me di cuenta de que podría ser muy inteligente e incluso obtener un Premio Nobel, pero ser muy infeliz al mismo tiempo.

8. ¿Quién te ha influenciado más sobre cómo sobrellevar tu trabajo?

Mis padres. Mi madre era una asombrosa narradora. Cuando yo era joven, mi hermano y yo escuchábamos sus historias todas las noches y ella se detenía en un momento de suspenso, con la heroína y el héroe a punto de ser asesinados. Decía que mañana, cuando nos reuniéramos otra vez, llegaríamos a un final feliz. Así que aprendimos a imaginar finales felices a todas las crisis.

Mi papá era cardiólogo y los fines de semana veía a los pacientes gratis. La gente venía a nuestra pequeña ciudad en India desde todo el país. Mi madre cocinaba comida para ellos y ambos se aseguraban de que los pacientes tuvieran suficiente comida para el autobús o el tren cuando se fueran. Mi padre era médico del ejército y nos mudábamos de ciudad en ciudad cada pocos años. Cada vez que nos íbamos miles de personas nos despedían en la estación de tren.

9. ¿Cuál viaje te cambió?

LSD. Literalmente fue un viaje. A la edad de 19 años, algunos estudiantes de medicina y yo experimentamos con LSD. Recuerdo estar en un tren con ellos yendo al sur de India y sentir una intensa compasión al mirar un cartel de la Madre Teresa. Estaba besando a niños con lepra. Me emocionó.

10. ¿Qué te inspira?

Hoy en día, principalmente los niños. Mis nietos son el mejor ejemplo de eso. Me inspiran mucho con su inocencia, alegría, curiosidad, capacidad de asombro y juegos.

11. ¿Cuál fue tu primera idea de negocio y qué hiciste con ella?

Yo mismo publiqué mi primer libro, porque nadie quería hacerlo por mí. Sentí que estaba aprendiendo mucho de mis pacientes pues me contaban historias que nunca fueron escritas en libros de texto o revistas. Intenté hacer lo mejor posible para que esos conocimientos se publicaran en revistas de profesionales, pero nadie los aceptaba. A través de una serie de coincidencias, ese libro terminó convirtiéndose en un bestseller.

12. ¿Cuál fue uno de tus primeros trabajos en enseñarte algo útil?

Fue cuando era un residente y no tenía suficiente dinero para pagar el alquiler o comprar comida. Tenía dos hijos pequeños y una familia para apoyar. Solía trabajar en una sala de emergencias en Melrose y Everett, Massachusetts. El sueldo era de $4 a $6 dólares por hora, pero era suficiente para llegar a fin de mes. Veía heridas de bala y personas muriendo todo el tiempo, así que aprendí a mantener la cabeza fría y centrada.

13. ¿Cuál es el mejor consejo que has tomado?

De mis padres. Mi madre siempre decía que debía comprometerme con algo más grande que yo mismo.

14. ¿Cuál es el peor consejo que has recibido?

Que la ambición, el trabajo duro y los planes exigentes son la única manera de tener éxito. Es parte de una ética cultural y mentalidad en las que ya no creo.

15. ¿Cuál es el mejor consejo de que nos puedes dar?

Sólo tengo unas cuantas reglas sencillas. ¿Lo que estoy haciendo es divertido? Número dos, ¿las personas con las que trabajo son divertidas y obtengo alegría al estar con ellas? Y tres, ¿estoy haciendo una diferencia en la calidad de la vida de las personas?

16. ¿Hay alguna aplicación o herramienta que utilice de una manera para hacer las cosas o mantenerse en el buen camino?

Me pongo wearables, como mí Fitbit. Me gusta mirarlos por la mañana para ver si dormí lo suficiente y por la noche para ver si caminé lo suficiente. Me gustan los dispositivos, especialmente los que controlan la biorretroalimentación cerebral. He creado algunos propios.

17. ¿Qué significa para usted el equilibrio trabajo-vida?

Creo que es un oxímoron. Creo que el trabajo y la vida y el disfrute de la vida deben ser parte de tu existencia. Para mí, el trabajo es lo que haces por un tercio de tu vida, así que es mejor que sea algo con lo que estés comprometido y disfrutes. Cuando la gente me pregunta, les digo que su trabajo y carrera (o el propósito más alto de su vivir) debe estar en alineación con quiénes son, de lo contrario se sentirá constantemente preocupado por el desequilibrio de la vida laboral.

Hay un concepto en las tradiciones de la sabiduría oriental llamado Dharma. Implica muchas cosas, pero una cosa destacada es cómo las partes de la vida encajan en el gran esquema de las cosas. Imagina que todo el universo es un rompecabezas y cada parte encaja de alguna manera.

18. ¿Cómo previene el agotamiento?

Se ha dicho antes en todas las tradiciones espirituales: tu vida pasa muy rápidamente, como un sueño. Cada momento nace y muere tan pronto como sucede. Cuando te das cuenta de que cada momento es precioso y no lo das por sentado, ya no puedes sentirte “quemado” por trabajo.

19. Cuando te enfrentas a un bloqueo de creatividad, ¿cuál es tu estrategia para innovar?

No he experimentado eso. He escrito más de 85 libros. Pero me pregunto, hoy más que nunca, cuándo voy a dejar de escribir. Tengo la intuición de que tal vez dos o tres libros a partir de ahora, si no tengo nada más que decir. Ahora mismo comparto mis propias experiencias, así es como llega mi escritura.

20. ¿Qué estás aprendiendo ahora?

Si piensas que alguna vez hubo un mundo pacífico, es una ilusión.

Los seres humanos son las más violentas de todas las criaturas. Cuando idealizamos una civilización pasada como algo asombroso, es porque estamos mirando luminares o filósofos a través de las épocas. Lo que estoy aprendiendo: deja de engañarte, los seres humanos son depredadores, el animal más peligroso de este planeta, y ahora tenemos la capacidad de causar nuestra propia extinción. Estoy siendo realista. A menos que todos tengamos drásticamente algún tipo de mutación espiritual, nos dirigimos a una extinción.

Suena horrible, mórbido, y como el Día del Juicio Final. Tuiteé preguntando a mis seguidores si podían comprometerse hoy a vivir una vida total de no violencia. Parece que mucha gente quiere hacer eso.