Cómo tener una entrada constante de clientes

Sin clientes no hay ingresos, y sin ingresos no hay negocio. En este artículo te cuento la acción que no debes parar de hacer para no volver a irte a dormir preguntándote de dónde saldrá tu próximo cliente.

¿Cuál es el secreto para tener clientes cada mes? la pregunta del millón.



Tal vez en ocasiones estás a tope de clientes y otras tantas no, meses en los que llegas a la cifra que quieres y otros meses donde no consigues una entrada constante de clientes y entras en fase de estrés y desesperación.



Seguramente, el tiempo se te va atendiendo a tus clientes actuales y no te queda espacio para ocuparte de buscar los clientes que llenarán tu agenda los siguientes meses y que llegado el momento te provocará sudores.



Evita entrar en modo reactivo, quiero decir, que no te esperes a reaccionar desde el pánico porque el mes corriente no tienes clientes y entonces actúes basándote en la desesperación, lo cual se verá reflejado a la hora de intentar cerrar una venta y te afectará.



¿Dime si no te ha sucedido que vendes a un precio mucho menor o accedes a peticiones que están fuera de tu alcance con tal de lograr ese cliente?



Como consecuencia terminas con clientes difíciles y por tu salud mental así como respeto a ti mismo, no quieres eso.



La buena noticia es que no hay secreto, la respuesta es: hacer todos los días, marketing. De manera constante y no de vez en cuando, de lo contrario no tendrás clientes ni ingresos constantes.



Como dice la business coach, Fabienne Fredrickson: "Si quieres tener éxito, debes aceptar el hecho de que eres un vendedor, PRIMERO".



La entrada de clientes a tu negocio está condicionada por la cantidad de marketing que hagas. Una vez que empieces a tomar acción constante comenzarás a tener resultados constantes.



Así que te recomiendo lo siguiente para tener una entrada constante de clientes y pases del modo reactivo al activo:

Conoce tu porcentaje de conversión de prospectos a clientes

Si para conseguir 5 clientes debes hablar con 10 prospectos, y el próximo mes quieres tener 10 clientes, entonces debes hablar con 20 personas. Conocer tu porcentaje de conversión, que en el caso del ejemplo anterior, sería del 50%, no sólo te ayudará a hacer proyecciones sino a definir qué acciones te saldrían más a cuenta para llegar a esos números.



Importante tener claro la duración de tu ciclo de venta, ¿cuánto tiempo pasa desde que alguien te conoce hasta que te contrata o compra? Recuerda que no es lo mismo comprar helados que una casa. Esto te ayuda a entender que la venta es un proceso, no un momento, lo que te permitirá planificar mucho mejor el siguiente punto.

Define y marca acciones de marketing en tu calendario

Siempre debes ir un paso adelante con un plan de acción calendarizado, que te indique cuál es el siguiente paso a dar para que no te quedes en blanco.



Tener un plan por lo menos a 6 meses vista, te ayuda a tener dirección, evitar el modo reactivo y entrar al activo, donde haces desde la planeación y no desde la desesperación.



Lo ideal es que marques una o dos acciones como objetivo cada mes por adelantado y desgloses las tareas que conllevarán esas acciones, en tareas más pequeñas que puedes ir haciendo día con día, aún cuando no tengas mucho tiempo.

Si planeas dar charlas gratis el siguiente mes, sobre un tema relacionado a tu producto o servicio, aparta una hora de tal día para que busques las organizaciones, asociaciones o lugares donde se reúnen tus clientes potenciales y localiza con quién podrías contactarte, al siguiente día envíales un mail para presentar tu propuesta o concertar una cita, si aceptan, empiezas con la difusión del evento.

Repite lo que te ha funcionado

De las acciones que has implementado, revisa cuál te trajo mejores resultados y repítela. ¿Fue una plática?, ¿una entrevista en un medio local?, ¿hacer una colaboración estratégica o un tipo de anuncio en Facebook?



O de lo contrario, puedes revisar acciones de marketing anteriores y modificar desde palabras, frases o el tiempo de implementación. Usualmente se cree que ciertas acciones no funcionan, la cuestión es revisar ¿por qué no funcionan?, la realidad es que un pequeño cambio puede hacer la diferencia. De eso se trata el marketing, de constante prueba, error y mejora.

Implementa y automatiza acciones de marketing que te provoquen una entrada constante de posibles clientes.

Crea y programa una vez a la semana un Newsletter o boletín, donde compartas información de valor e interés para tus clientes potenciales, además de tus novedades. La proporción ideal para no parecer insistente tratando de vender, es un 80% de contenido útil y un 20% sobre información promocional. De cada 10 mails, vendes directamente en 2, o puedes optar por colocar al final de tus correos, una llamada a la acción recordando que ofreces tal producto o servicio.

Esto funciona muy bien porque concentras una lista de clientes potenciales con los que estás en contacto y cuando necesiten lo que tú vendes pensarán en ti. Por supuesto, contactos que tienes en tu lista o base de datos porque ellos lo solicitaron. NUNCA hagas spam envíando correos a diestra y siniestra a gente que no te conoce, porque te crearás mala reputación.



Como lees, tener una entrada constante de clientes requiere de planeación y acción, lo cual está al alcance de todos más allá de factores externos a los que se suele culpar por no tener clientes.



Los empresarios de éxito saben que ser constantes en su marketing, es uno de los factores que marca la diferencia para atraer más y mejores clientes.



Tú tienes el poder de conseguir interesados tocando a tu puerta, pasando a la acción.



Así que dime, ¿Cuál es tu siguiente acción a implementar?