7 frases de Star Wars: The Last Jedi para inspirarte

La última película de la saga de George Lucas muestra que, incluso en las situaciones más desesperanzadoras, siempre hay algo que impulsa a seguir.

Este 13 de diciembre se estrenó a primera hora la novena película del universo de Star Wars y como en las entregas anteriores, la historia está cargada de enseñanzas sobre lo que significa luchar por lo que es correcto, incluso cuando las probabilidades de alcanzar el éxito están en contra.

Siempre he amado la manera en que la cultura pop siempre tiene algo que puede inspirar a los emprendedores. Hace un año, Rogue One (2016) me habló del liderazgo y ahora, The Last Jedi (2017), me dio muestras claras de lo que es la resiliencia.



La última entrega de la saga de George Lucas habla precisamente de eso: de caer y caer para volverse a levantar una y otra vez. Que incluso en las circunstancias más oscuras, siempre habrá algo que dé valor. Que hay que luchar, incluso cuando todo parece perdido.

Sin caer en spoilers para aquellos lectores que todavía no han visto la película, me gustaría recabar algunas de las frases que me llamaron la atención de la más reciente aventura de Rey, Finn, Poe Dameron, la Resistencia y por supuesto, Luke y Leia Skywalker.

1. “Necesito que alguien me enseñe mi lugar en todo esto” – Rey

Esta frase en particular me resonó mucho para los emprendedores porque una clave que los empresarios exitosos comparten sobre los factores de su éxito es casi siempre la misma: tuvieron un mentor que los guio para llevar su startup a negocio multimillonario. Un maestro no solo te enseñará cómo es el mundo, sino cómo puede ser y cuál sería tu papel en ese cambio. Como emprendedor es tu obligación buscar un mentor que te ayude a tener perspectiva. Como empresario es tu deber ser ese mentor para los que van comenzando.

2. “A ella no le importaba parecer una heroína” – Leia

Esta frase, dicha en un momento clave de la película, demuestra que al final del día lo importante no es lo que se diga de ti, si no el cambio que puedes tener en el mundo. Muchos no entenderán lo que haces, pero mientras tú y tu equipo sí y tengan un efecto positivo en la sociedad, ¡qué importa la primera impresión de otros? Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra.

3. “Respira. Solo respira. Busca a tu alrededor. ¿Qué ves?”- Luke Skywalker

Muchas veces cuando nos sentimos perdidos o enfrentamos momentos de incertidumbre actuamos por instinto más que por un plan verdadero. Esta frase del ultimo maestro Jedi muestra que hay que cuando estamos confundidos y tengamos que tomar una decisión importante (de negocios o en la vida personal), no hay nada mejor que tomar un momento, dar tres respires profundos y pensar otra vez en las opciones que tenemos.

4. “Hay algo en mí que siempre estuvo ahí, pero que ahora ha despertado y necesito ayuda” – Rey

Muchas veces ser emprendedor o agente de cambio en el mundo es así. Sabes que tienes un llamado o un camino de vida que no es igual al de los demás, pero que siempre estuvo ahí. Cuando te decides a seguir esa voz interior – emprendiendo o dedicando tu pasión a una misión – puede ser muy abrumador porque no sabes cómo empezar. Pero entender que esa chispa – de nuevo la chispa – ha estado dentro de ti desde el principio te ayudará a saber que elegiste la vida correcta para ti, incluso cuando las cosas se pongan muy complicadas.

5. “Las cosas no pasarán como tú crees” – Luke Skywalker

Y cualquier emprendedor que valga dos granos de sal puede atestiguar esto. Puedes “futurear” todo lo que quieras, pero la realidad es que jamás podrás adelantarte a los hechos. Tal vez te imaginas que emprender significará tener libertad de horarios y ser tu propio jefe. Error. Emprender significa sacrificar mucho, trabajar el doble y entregar tu tiempo para que tu pasión se haga realidad. Puede parecer un futuro oscuro, pero la frase aplica en ambos sentidos. Las recompensas de seguir tus sueños serán mucho más grandes de lo que esperas.

6. “Fui educado para pelear. Por primera vez tengo algo por qué pelear” – Finn

Los emprendedores son por definición agentes de cambio y esto es muy claro en América Latina. Los hombres y mujeres de negocios están convirtiendo a la región en el hub de diversos sectores, pero ninguno otro con tanta fuerza como el del emprendimiento social. Los latinoamericanos sabemos lo que significa existir en crisis constante, pero gracias a muchos hombres y mujeres que se atrevieron a pensar fuera de las convenciones, los negocios locales también viven por una razón social. Hay que recordar que negocio y cambio social no están peleados.

7. “¡Somos la chispa que va a encender la llama que quemará a la Primera Orden!” - Poe Dameron

Todo gran cambio, toda idea revolucionaria, todo negocio multimillonario arranca como eso: un chispazo de imaginación que se atreve a ver un mundo mejor. A los emprendedores no les basta que les digan que el mundo apesta. Ellos al ver que las cosas van mal hacen la pregunta “¿Qué vamos a hacer para cambiar las cosas?” antes que poner a quejarse. A un emprendedor no le digas que no se puede. Dile qué necesita hacerse y él o ella lo harán.

